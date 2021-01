La grille de départ des 24 Heures de Daytona

Plusieurs d’entre vous ont été surpris de ne pas voir d’essais qualificatifs lors du meeting des 24 Heures de Daytona. La raison en est simple : la grille de départ a été définie la semaine dernière grâce à une course qualificative de 100 minutes. La Cadillac DPi #31 de Whelen Engineering Racing l’a emportée et s’élancera de la pole position avec Felipe Nasr, Mike Conway, Pipo Derani et Chase Elliott. Le premier cité prendra le départ…

Vous trouverez (ICI) la grille de départ de cette 59e édition ainsi que la liste des pilotes qui seront, à ce moment là, dans les voitures à 21 h 40 (heure française) ICI (les premiers pilotes sont en gras). Pour rappel, la course est à suivre sur Auto Moto la chaîne et sur IMSA TV…