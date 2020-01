La future Hypercar australienne ?

Croiser Batman dans le paddock de l’Asian Le Mans Series au Bend est pour le moins original. Pourtant, on vous certifie qu’on l’a vu. Demandez à David Cheng, il était avec nous. On lui a même serré la main. A Batman, pas à David Cheng. Enfin si, à David Cheng aussi. Bref…

Quelques minutes après avoir croisé Batman, on s’aperçoit que la Batmobile est elle aussi dans le paddock. Sympa le show car. Sauf que l’auto, longue de 6,20 mètres, est homologuée pour un usage routier, du moins en Australie.

Véritable inconditionnel de Batman, le film de Tim Burton, Zac Mihajlovic a décidé de construire une réplique de la Batmobile avec l’aide de John Green, son grand-père, ancien ingénieur dans l’automobile. Il n’est pas rare que les habitants de Cobbitty, près de Sydney, croisent la Batmobile dans les rues.

Pour aller au bout de son rêve, l’Australien a racheté des pièces de la ‘vraie’ Batmobile à Hollywood lors d’une vente aux enchères. Les pièces servaient de secours pour le film. Warner Bros a même donner son accord à Zac Mihajlovic pour l’exploitation du nom Batman.

La Batmobile est à louer pour des anniversaires et mariages afin de rentabiliser son coût. Rien que le costume de Batman vaut 10 000$. La page Facebook ‘1989 Batmobile for hire’ compte plus de 10 000 abonnés.

De là à la voir au Mans en Hypercar, il y a de l’eau à passer sous les ponts…