La folle semaine de Nicky Catsburg…

Les pilotes affirment souvent qu’une course sans faute est la clé d’une victoire en Endurance. C’est certainement ce qui caractérise le plus les deux courses que vient d’accomplir Nicky Castburg en tout juste une semaine. Le Néerlandais a en effet remporté les 24 Heures du Nürburgring le week-end dernier puis les 8 Heures d’Indianapolis hier soir. Retour sur une semaine des plus chargée !

Il y a une semaine donc, le Hollandais remportait pour la première fois les 24 Heures du Nürburgring en compagnie de Nick Yelloly et Alexander Sims sur la BMW M6 GT3 #99 de ROWE Racing. Cela a permis à BMW d’accrocher une 20e victoire au classement général du double tour d’horloge allemand à son palmarès.

“Je suis incroyablement heureux. C’est mon épreuve préférée et la Nordschleife, mon tracé favori. Alors gagner est une sensation géniale,” déclarait alors Nicky Castburg. “Je voulais remporter cette course depuis si longtemps. Nous avons essayé si souvent, et nous avons finalement réussi à y parvenir. Notre mission était de garder la voiture sur la piste et de ne pas faire d’erreurs. C’est exactement ce que nous avons fait. » Une semaine plus tard, une fois arrivé sur le continent américain, l’euphorie n’est pas retombé : « Après avoir gagné les 24 Heures de Spa et avoir ajouté le Nürburgring, ça fait du bien ! C’est super cool de gagner ces courses pour BMW et d’avoir eu ces opportunités.”

Avant de rejoindre Indianapolis pour les 8 Heures, Nicky Catsburg a effectué une journée d’essais avec Corvette Racing sur le circuit Michelin Road Atlanta mercredi. Le but était de préparer Petit Le Mans, la prochaine grande course qui attend le Hollandais (15 au 17 octobre). “Je suis parti de la Nordschleife directement après la course, puis direction les Etats-Unis pour Corvette Racing et maintenant ici.”

Il a donc ensuite pris la direction de l’Indiana pour rejoindre Walkenhorst Motorsport pour les 8 Heures d’Indianapolis, 2e manche de l’Intercontinental GT Challenge 2020. Toujours sur une BMW M6 GT3, il faisait cause commune avec Connor De Phillippi et Augusto Farfus ce week-end.

“Ici, c’était un peu différent. Le niveau d’adhérence était très bas, c’est une petite piste. De plus, c’est l’une des premières fois de ma carrière que je me rends sur un circuit, que je sors des stands sans savoir si je dois prendre à gauche ou à droite. Je n’ai même pas eu le temps de m’entrainer sur simulateur.”

Tout en travaillant avec zéro donnée, l’équipe allemande se comporte bien et signe le meilleur temps des qualifications avec Nicky Catsburg et la pole position lors de la ‘Pole Shootout’ grâce à Connor De Phillippi. Peu de temps avant le départ, le Hollandais avouait préférer la pluie pour sa voiture et ses pneus. Son vœu a été exaucé avec une épreuve bien “arrosée”. Au final, les trois hommes offrent la première victoire à BMW en IGTC et, avec la BMW #35, la marque à l’hélice signe même le doublé !

“C’est très spécial d’avoir deux victoires consécutives”, a déclaré Nicky Catsburg à l’issue de la course. “Aujourd’hui, c’était plus facile que prévu, d’une certaine manière. Mes coéquipiers ont fait un travail fantastique. Avec Connor De Phillippi, Augusto Farfus au départ, nous n’avons commis aucune erreur, ce qui avait déjà été la clé du succès sur la Nordschleife et encore aujourd’hui. L’équipe Walkenhorst a fait un travail incroyable, sans aucune faute. Je n’ai eu qu’à ramener la voiture à la maison”.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les clés du succès dimanche, Catsburg a répondu qu’elles n’étaient pas très différentes de celles d’il y a une semaine, dans une course qui a également connu des conditions très difficiles. “Vous ne devez pas faire d’erreurs”, a-t-il dit. “Je pense que nous avions une très bonne préparation pour le sec. Nous en plaisantons toujours, mais personne ne veut prendre le départ dans ces conditions humides et puis vous avez un Augusto Farfus. Vous savez juste qu’il va ramener l’auto sans faire d’erreur. Ce fut la clé du succès. Nous le faisons depuis deux semaines maintenant “. Mais pas seulement car le Batave a de nouveau montré tout son talent comme le confirme David Pittard, l’un des trois pilotes de la seconde BMW Walkenhorst (#35) : “Je pense que la voiture #34 avait juste un avantage sur nous. Nicky, en particulier, volait littéralement.”

Nicky Catsburg et son copilote Augusto Farfus n’avaient pas réussi à marquer le moindre point lors de la première manche de la saison en février à Bathurst en raison de problèmes de surchauffe de la BMW #34. Cette victoire aux Etats-Unis les replace au championnat car pas mal de concurrents manquaient à l’appel et certains autres ont eu des soucis comme la Bentley Continental GT3 #7…

Plusieurs grosses échéances en Endurance attendent désormais Nicky Catsburg. Il y aura d’abord Petit Le Mans avec Corvette Racing puis les 24 Heures de Spa. “Spa est évidemment un événement très important pour nous tous, sur lequel nous allons nous concentrer.” Il retournera ensuite aux Etats-Unis pour y disputer les 12 Heures de Sebring, la finale de l’IMSA. Encore de nouveaux succès à la clé pour l’homme de 32 ans ? Affaire à suivre…