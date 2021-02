La BRM P351, chronique d’un échec annoncé (part 1) : Le Mans 1992, première tentative !

B.R.M ou British Racing Motors est une ancienne écurie de sport automobile britannique qui a principalement été présente en Formule 1 de 1951 à 1977. Egalement constructeur, BRM a remporté le titre mondial Constructeur et Pilotes avec Graham Hill en 1962. Son premier succès en Grand Prix a été signé en 1959 avec Joachim Bonnier en Hollande et le dernier trophée de B.R.M remonte à 1972 avec un certain Jean-Pierre Beltoise au prestigieux Grand Prix de Monaco. En tout, on compte 17 victoires en Grand Prix pour la marque britannique.

Mais on a pu voir la constructeur outre-manche aux 24 Heures du Mans à plusieurs reprises. La première trace de BRM en Sarthe remonte à 1963 et le développement, avec Rover, d’un châssis tubulaire BRM pouvant accueillir une turbine Rover (140/150 chevaux). Cependant, l’auto est présente en course, mais hors classement car elle ne dispose pas d’échangeur de chaleur et sa consommation de kérosène dépasse les limites fixées par le règlement. Du coup, elle est forcée de partir 30 secondes après le départ officiel, mais la Rover BRM de Graham Hill et Richie Ginther fait une course solide, termine et aurait même pu se classer 7e… Deux ans plus tard, la voiture revient toujours pilotée par Graham Hill avec cette fois-ci Jackie Stewart. Munie d’un échangeur et intégrée à la catégorie 2 litres, la #31 peut officiellement participer à la course et se classe 10ème !

