Kevin Magnussen (Chip Ganassi Racing) : “En F1, votre plus grand rival est votre coéquipier”

Quelques semaines après la fin de son contrat avec Haas F1, Kevin Magnussen rejoint une autre équipe américaine, cette fois en IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Le fils de Jan Magnussen, qui a forcément été bercé par les courses d’endurance, roule sur la Cadillac DPi-V.R/Chip Ganassi Racing aux 24 Heures de Daytona en compagnie de Renger van der Zande et Scott Dixon.

« Je ne peux pas dire exactement à combien de courses IMSA j’ai pu assister avec mon père, peut-être 10 ou 12 », a déclaré Kevin Magnussen. « J’ai vraiment une idée de la course ici et de beaucoup de circuits. J’étais donc vraiment intéressé par la course en Amérique quand la Formule 1 se terminait. »

Le Danois a pris contact avec Chip Ganassi Racing il y a quelques années, comme l’explique Mike Hull, directeur général de l’équipe : « La réception a appelé un jour en me disant : ‘il y a un gars ici de quelque part en Europe. Il a demandé si vous étiez dans le bâtiment et s’il pouvait venir vous rencontrer’. Kevin venait de franchir la porte d’entrée et a demandé à me voir. Alors, je suis descendu et nous avons fini par passer environ 90 minutes ensemble à parler de course en tête-à-tête. Il cherchait un plan de secours si les choses ne fonctionnaient pas en Formule 1 et, à l’époque, nous n’avions pas de place pour lui, mais ce fut une excellente conversation. Il était très impressionnant et il n’a pas changé. »

Kevin Magnussen a forcément cherché à rouler en IndyCar mais les opportunités ne sont pas arrivées, d’autant plus qu’il fallait apporter un budget.

« J’ai été impressionné par le professionnalisme de l’équipe lorsque j’ai visité l’atelier à Indianapolis », précise Magnussen. « Ils ont clairement l’envie de gagner. Bien sûr, chaque équipe veut gagner mais en parlant avec Mike et Chip, il est évident qu’ils ne courent que pour gagner. Ils ne sont pas satisfaits de la deuxième place ou simplement le fait d’être sur le podium. En Formule 1, à moins que vous ne soyez avec la meilleure équipe ou peut-être la deuxième équipe, vous n’avez aucune chance de gagner. Votre objectif est de terminer dans le top 10 et de prendre des points. »

L’ancien pilote de F1 découvre le partage d’un baquet : « En F1, votre plus grand rival est votre coéquipier. La meilleure façon de devenir l’une des meilleures équipes est de battre votre coéquipier, donc vous ne voulez pas l’aider au cas où en l’aidant vous nuiriez à votre carrière. Ici, les choses sont différentes. J’aime vraiment travailler avec Renger et Scott. Si vous avez des questions ou s’ils voient quelque chose qui peut vous améliorer, vous rendre plus rapide, ils feront de leur mieux pour vous aider. Il en va de même pour moi. C’est un véritable travail d’équipe. »

« J’aime vraiment la Cadillac », poursuit Magnussen. « J’ai l’impression de revenir aux choses qui m’ont enthousiasmé d’être pilote de course, Cela peut sembler étrange, mais la voiture n’est pas facile à piloter et c’est bien. Les Formule 1 sont fantastiques, évidemment elles sont les plus rapides au monde, et je suis très reconnaissant d’avoir réalisé mon rêve de courir en F1. Cependant, les voitures sont en fait très faciles à piloter. Si vous mettez un bon pilote de course dans une F1, il dira la même chose. Les systèmes électroniques contrôlent la plupart des performances de la voiture. Avec la Cadillac, vous contrôlez bien plus en tant que pilote. Et le son. Les moteurs de F1 sonnent un peu creux actuellement. En entendant le moteur de la Cadillac derrière vous, vous savez que vous êtes dans une voiture de course. »