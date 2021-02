Après les Gulf 12 Hours, Kessel Racing va rester dans la péninsule arabique pour disputer l’Asian Le Mans Series avec deux Ferrari 488 GT3.

On connaissait déjà l’équipage de celle qui portera les couleurs Car Guy avec Côme Ledogar, Mikkel Jensen et Takeshi Kimura.

On retrouvera Giorgio Roda et Francesco Zollo sur la Ferrari 488 GT3 #27. Les deux connaissent bien la Ferrari. Roda a principalement roulé en Ferrari chez AF Corse et Zolla était chez Kessel Racing aux Gulf 12H.