Jules Gounon : “Une marche supplémentaire dans ma carrière”

Retrouver un volant de pilote officiel par les temps qui courent n’est pas simple. Suite à la fin du programme Bentley, les six pilotes ont dû retrouver un emploi et celui qui a jusqu’à maintenant le mieux rebondi est Jules Gounon. L’Ardéchois passe dans le camp Mercedes-AMG avec le rôle de pilote officiel. Une belle récompense pour l’un des ténors des pilotes GT.

Son programme reste à être confirmé mais on peut légitimement penser que le Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS sera au menu, de même que les 24 Heures du Nürburgring.

“Je suis très content d’avoir cette opportunité avec Mercedes-AMG”, a déclaré Jules Gounon à Endurance-Info. “J’ai eu plusieurs propositions sur la table durant l’hiver, dont une venant d’Audi. La proposition de Mercedes-AMG était très alléchante. Le choix n’a pas été simple car je connais également l’Audi R8 LMS GT3.” Jules Gounon a pris part aux 24 Heures du Nürburgring pour le compte de Phoenix Racing.

Le vainqueur des 12 Heures de Bathurst 2020 ne connaît pas encore la version Evo de la Mercedes-AMG GT3. En revanche, il connaît bien l’auto pour avoir roulé chez AKKA-ASP Team en 2017 : “La Mercedes-AMG GT3 est une auto que j’adore, une des meilleures du plateau GT3. Je suis enchanté d’avoir pu rebondir après l’aventure Bentley.”

“Le feeling avec Stefan Wendl (patron de la compétition-client chez Mercedes-AMG, ndlr) a de suite été bon”, poursuit l’ancien champion ADAC GT Masters. “Je suis quelqu’un qui marche beaucoup au feeling. J’ai toujours rêvé d’être pilote officiel pour une marque allemande.”

Jules Gounon dispose de deux ans de contrat avec le même statut qu’un Raffaele Marciello ou Maro Engel, ce qui l’empêche de rouler pour un autre constructeur. On ne verra donc pas Jules Gounon aux 24 Heures du Mans cette année.

“Être pilote professionnel est compliqué par les temps qui courent”, explique le Français. “Le travail finit par payer. Ce nouveau rôle est une marche supplémentaire dans ma carrière.”

Ce n’est pas la première fois qu’un Gounon devient pilote officiel Mercedes-AMG puisque Jean-Marc, son père, a porté les couleurs allemandes aux 24 Heures du Mans 1998 et 1999 du temps de la CLK-LM puis la CLR. A cette époque, Christophe Bouchut et Franck Lagorce faisaient partie des pilotes français officiels.

La carrière de Jules Gounon a décollé suite à sa victoire aux Total 24 Heures de Spa 2017 chez Saintéloc Racing, l’année où il disputait la Blancpain GT Series sur une Mercedes en compagnie de Jean-Luc Beaubelique : “Tout est parti de Jérôme Policand et Jean-Luc Beaubelique. Ils m’ont donné la chance de rouler pour Audi à Spa et on connaît la suite. Sans eux, je n’en serais pas là. La boucle est bouclée avec ce retour dans le giron Mercedes, cette fois avec le statut de pilote officiel.”