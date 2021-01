Jaminet et Campbell tour à tour chez WeatherTech Racing

WeatherTech Racing passe de la catégorie GTD au GTLM cette saison en IMSA WeatherTech SportsCar Championship avec l’engagement d’une Porsche 911 RSR alignée en collaboration avec Proton Competition, la structure bien connue de Christian Ried.

Les 24 Heures de Daytona vont servir de premier galop d’essais dans une catégorie GTLM composée de six autos en Floride. Cooper MacNeil pourra compter sur l’expérience de Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Kévin Estre pour jouer les premiers rôles.

Le programme 2021 passera également par les 24 Heures du Mans dans la classe GTE-Pro si le Comité de Sélection retient l’engagement.

“C’est un tout nouveau challenge”, a déclaré Cooper MacNeil à Endurance-Info. “2021 est synonyme pour moi de nouvelle catégorie, de nouvelle auto, de nouvelle équipe et de nouveaux coéquipiers. Je suis très confiant car tous les ingrédients sont réunis pour que le programme fonctionne.”

La Porsche/WeatherTech Racing est arrivée en Floride (photo : Proton Competition)

Sans programme officiel cette saison aux Etats-Unis, Porsche apporte tout de même un soutien à l’engagement de la Porsche/WeatherTech Racing même si le programme reste privé.

WeatherTech Racing avait comme premier objectif de faire rouler une Ferrari 488 GTE mais le deal est finalement tombé à l’eau il y a quelques semaines.

Jusqu’à maintenant, Cooper MacNeil ne connaît que l’ancienne version de la Porsche 911 RSR pour avoir disputé les 24 Heures du Mans 2014 chez ProSpeed Competition et 2016 chez Proton Competition (forfait pour la course).

“Je ne connais pas encore la Porsche 911 RSR-19”, souligne le pilote américain. “Je m’attends à ce qu’elle soit plus puissante mais une voiture de course reste une voiture de course. Je vais devoir m’habituer aux pneumatiques et à l’absence de l’ABS.”

Au fil de la saison, Cooper MacNeil aura différents coéquipiers en fonction des programmes des pilotes officiels qui l’accompagneront. Mathieu Jaminet et Matt Campbell rouleront tour à tour dans la Porsche 911 RSR cette saison. Le retour de Kevin Estre est prévu pour Petit Le Mans.

Cette association avec Proton Competition ne laisse pas présager d’une arrivée de Cooper MacNeil en WEC : “Bien entendu, le WEC est un championnat très intéressant mais je vis et je travaille aux Etats-Unis. Mes affaires professionnelles sont à 99% ici.”

Quant à une présence en LMDh à l’avenir, la réponse de Cooper MacNeil est claire : “Je mesure 1,98 m, donc le prototype n’est pas fait pour moi…”