James Glickenhaus : “La 007C va au-delà de mes rêves les plus fous”

Avec un programme à plusieurs têtes, la Scuderia Cameron Glickenhaus ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Entre une 004C qui est attendue sur la Nordschleife dès cette année et le prototype Le Mans Hypercar qui doit débuter en WEC en mars 2021, le constructeur américain travaille ses dossiers même durant cette période indécise. N’oublions pas les autres projets avec le off road et la future GT3. SCG a également réorienté une partie de son activité pour la confection de masques de protection.

Peu de temps avant la mise en confinement de l’Italie, la 004C a bouclé avec succès un test d’endurance. « Les tests ont été très positifs », a déclaré James Glickenhaus à Endurance-Info. « Nous sommes maintenant prêts à courir en compétition. Une deuxième 004C a été vendue aux Etats-Unis. » Le programme 2020 comprend quelques manches Nürburgring Endurance Series ainsi que les 24 Heures du Nürburgring. Ce programme va forcément être bouleversé compte tenu des dernières mesures prises par l’Allemagne. Les courses ne devraient finalement pas débuter avant septembre.

Le projet Le Mans Hypercar suit lui aussi son cours avec un moteur développé par Pipo Moteurs. Le motoriste français, basé dans l’Ardèche à Guilherand-Granges, est spécialisé dans la conception, le développement, la fabrication, la maintenance et la mise au point de moteurs destinés à la compétition automobile, et ce depuis 1973. Outre les nombreux titres en rallye, Pipo Moteurs possède une belle expérience du circuit. Le moteur de la Peugeot 406 de Laurent Aïello en STW (1997) était préparé par la structure ardéchoise.

« Notre programme Le Mans Hypercar est en bonne voie », précise James Glickenhaus. « Nous prévoyons d’être prêts pour Sebring 2021 qui doit lancer la nouvelle saison WEC. Nous sommes très heureux d’avoir choisi Pipo comme fournisseur du moteur de la 007. La 007C va au-delà de mes rêves les plus fous. Elle aura tellement d’adhérence dans les virages que la pédale d’accélérateur aura un amortisseur afin que le pilote puisse la maintenir malgré les forces latérales importantes. Le moteur est incroyable, la forme de l’auto est magnifique. Nous allons bientôt présenter l’auto pour notre client et je suis vraiment fier du résultat. »

La 007C ‘Le Mans Hypercar’ est attendue en WEC face à Toyota, ce qui n’effraie pas James Glickenhaus : « Aussi fou que cela puisse paraître, je pense vraiment que nous pourrons donner la réplique à Toyota. Ils seront stupéfaits par notre performance. Je pense sincèrement que nous pouvons gagner au général même si j’ai bien conscience que ce sera très difficile avec une seule auto mais notre client envisage de courir avec nous. J’espère que nous serons en mesure de trouver d’autres partenaires car c’est une chance unique de gagner Le Mans avec un engagement privé américain. »