Ivan Peklin (Team Lazarus) : “Débuter par une victoire est parfait”

A 19 ans, Ivan Peklin fait encore partie des jeunes pousses du sport automobile. Le pilote ukrainien fait le grand saut de la monoplace vers le GT3. Après une saison en Formule 4 française, Ivan Peklin passe en GT3 sur un programme International GT Open au volant de la Bentley Continental GT3/Team Lazarus. C’est ce qu’on appelle un début gagnant pour le premier vainqueur ukrainien d’une course de monoplace l’année passée à Magny-Cours. Il est maintenant le premier pilote de son pays à remporter une course internationale en GT. Team Lazarus peut profiter ce week-end des conseils avisés de Jordan Pepper, ancien pilote officiel Bentley.

“C’est pour moi un bon départ”, a déclaré Ivan Peklin à Endurance-Info. “Je suis content du travail de toute l’équipe. “Deux neutralisations sur une course de 70 minutes, c’est beaucoup. Jordan a fait un excellent relais pour me laisser la voiture dans les meilleures conditions possibles. Je me suis focalisé sur mon travail en piste en prenant le moins de risque possible.”

En venant de la Formule 4, Ivan Peklin découvre un nouvel environnement : “J’aime le championnat International GT Open et son organisation. Tout est nouveau pour moi. Mon objectif est de continuer à rouler dans des championnats internationaux majeurs. Je prends beaucoup de plaisir à rouler en GT3.”

Le rookie peut compter sur l’expérience de Jordan Pepper pour progresser : “C’est parfait d’avoir Jordan à mes côtés. Il a beaucoup d’expérience dans la Bentley, ce qui me permet d’apprendre plus vite. Débuter par une victoire est parfait.”