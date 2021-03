Inception Racing boucle son équipage pour Le Mans

Inception Racing visait plutôt les 24 Heures du Mans 2022, mais l’invitation décernée à l’écurie britannique suite à la saison Asian Le Mans Series a précipité les choses.

Il ne sera pas question de faire rouler la McLaren 720S GT3 en terre sarthoise en août prochain puisque les GT3 ne seront pas (encore) éligibles. Inception Racing a fait le choix d’une Ferrari 488 GTE qui sera louée à une autre équipe.

L’équipage sera identique à celui vu en Asian Le Mans Series, à savoir Brendan Iribe, Ollie Millroy et Ben Barnicoat. Optimum Motorsport, la structure de Shaun Goff, apportera toujours un soutien technique à Inception Racing.

“C’est juste une sensation merveilleuse de revenir aux 24 Heures du Mans d’autant plus que ce n’était pas prévu, et nous avons eu cette chance grâce à nos excellentes performances en Asian Le Mans Series”, a déclaré Bas Leinders, team manager. “J’ai fait la grande course en GT1, LMP2 et LMP1 et peu importe dans quelle catégorie vous courez, c’est juste extraordinaire.

“Nous sommes également extrêmement satisfaits des progrès réalisés par Brendan. Il n’a commencé à piloter une GT3 qu’en juin 2020. Une grande partie d’un bon résultat en catégorie Pro-Am dépend des performances du pilote Bronze et je suis convaincu qu’il continuera à progresser. Comme la course est reportée au mois d’août, cela nous donnera un peu plus de temps pour nous organiser et pour être aussi prêts que possible.“

Shaun Goff est lui aussi ravi d’aller au Mans : “En tant que propriétaire d’équipe, je suis fier de ce que nous avons accompli et me rendre au Mans pour la 89e édition de l’événement est passionnant pour nous en tant qu’équipe et c’est vraiment une opportunité unique. Nous avons participé à de nombreuses courses de 24 heures dans le passé, mais c’est la plus grande course de GT au monde, et c’est très spécial de se préparer pour cette course prestigieuse et de fêter aussi mon anniversaire au Circuit de la Sarthe!“