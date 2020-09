IMSA, Road Altanta, Libres 2 : Action Express Racing (Cadillac) récidive !

Felipe Nasr a de nouveau permis , après Pipo Derani plus tôt dans la journée, à la Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing de figurer tout en haut de la feuille de temps de cette 2e séance d’essais libres du Grand Prix TireRack.com sur le circuit Michelin Raceway Road Atlanta.

Le Brésilien a signé le meilleur temps en 1:09.023, soit 0,511 seconde d’avance sur la Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing pilotée par Renger van der Zande. Tristan Nunez a placé la Mazda RT24-P #77 en troisième position, Sébastien Bourdais (JDC-Miller Cadillac) et Harry Tincknell (Mazda) complètent le top 5.

Le LMP2 a été dominé par l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports avec Simon Trummer.

L’équipe BMW RLL a été la plus véloce en GTLM grâce à un temps de 1:16.875 réalisé par Connor de Phillippi avec la BMW M8 GTE #25. Il a été 0,476 secondes plus rapide que la Porsche 911 RSR #912 de Laurens Vanthoor et la Corvette C8.R #3 d’Antonio Garcia.

La Lamborghini Huracan GT3 Evo #11 du Grasser Racing Team de Steijn Schothorst s’est emparé du meilleur temps en GTD. Son chrono de 1:20.346 est 0,133 secondes plus rapide que celui de la Porsche 911 GT3 R #16 de Patrick Long, la Lexus RC F GT3 Vasser Sullivan #12 de l’AIM est troisième du classement.

Les temps sont ICI.

Les qualifications devraient débuter à 00 h 35 heure française…