IMSA, Petit Le Mans : 1ère ligne 100% Acura Team Penske

La première ligne de Petit Le Mans 2020 sera 100% Acura Team Penske avec Dane Cameron qui s’est offert la pole au volant de l’Acura ARX-05 DPi #6 (1:08.412). Le pilote américain a devancé son compatriote Ricky Taylor (Acura #7) de 94 millièmes. Acura Team Penske compte désormais cinq pole positions cette année dans le championnat IMSA.

La deuxième ligne sera partagée par la Cadillac DPi-V.R #31 de Whelen Engineering Racing de Derani/Albuquerque/Nasr et la Mazda RT24-P #55 de Bomarito/Tincknell/Hunter-Reay. Avec le 5e et 6e temps, on trouve Tristan Nunez sur la seconde Mazda, la #77, et Ryan Briscoe avec la Cadillac #10 de Wayne Taylor Racing, leader au championnat. Septième chrono de la Cadillac #5 de JDC de Vautier/Bourdais/Duval devant l’autre JDC Miller, la #85 de Gabriel Aubry.

En LMP2, la pole est pour l’ORECA 07 #52 PR1 Mathiasen pilotée par Patrick Kelly.

La Corvette C8.R #3 de Garcia/Taylor/Catsburg s’élancera depuis la pole de la catégorie GTLM (1:15.163 signé par l’Espagnol) avec, à ses côtés, la BMW M8 GTE #25 de Spengler/De Phillippi/Herta, les deux autos étant séparées de 0.271 seconde. La seconde BMW est 3e devant la mieux placée des Porsche 911 RSR, la #912 de Laurens Vanthoor.

La pole GTD est revenue à l’Acura NSX GT3/Meyer Shank Racing de Farnbacher/McMurry/ Michimi avec le meilleur temps de ce dernier en 1:19.291. Jeff Westphal (Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #63 Scuderia Corsa) s’est contenté de la deuxième place. La deuxième ligne de la grille de départ sera partagée entre la Lexus RCF GT3 #12 d’AIM Vasser Sullivan (Frankie Montecalvo) et la Lamborghini Huracan GT3 Evo #48 de Paul Miller Racing (Madison Snow). Robby Foley n’est pas loin derrière avec la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport puisque les cinq premières voitures sont toutes en moins de quatre dixièmes.

Les chronos sont ici

La course aura lieu demain en fin d’après midi, en France avec un départ à 18 h 40 !