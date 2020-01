IMSA : Mazda Team Joest confirme son effectif 2020

Deux Mazda RT24-P seront à nouveau en piste cette saison en WeatherTech SportsCar Championship. Les deux DPi rouleront dès demain à l’occasion du Roar Before the Rolex 24.

Les Mazda seront toujours alignées sous la bannière Mazda Team Joest, du moins jusqu’aux 12 Heures de Sebring. L’équipe américaine fait dans la continuité au niveau de ses équipages.

Jonathan Bomarito et Harry Tincknell se partageront le volant de la Mazda #55. On retrouvera Oliver Jarvis et Tristan Nunez sur la #77. Ryan Hunter-Reay sera en renfort à Daytona sur la #55 et Olivier Pla sur la #77. Le Français passe donc de la #55 à la #77.

La seule vraie nouveauté du camp Mazda en ce début d’année est la présence de Nelson Cosgrove à la tête de Mazda Motorsports en remplacement de John Doonan, parti diriger l’IMSA.