IMSA : le point au championnat après Road Atlanta

Après la superbe course de Road Atlanta samedi dernier, l’IMSA WeatherTech Championship va connaitre une petite pause pour que les 24 Heures du Mans puissent avoir lieu. Certes, pas mal d’équipes ou pilotes ont finalement renoncé à la classique française à cause du Coronavirus et des difficultés de voyager, mais certains d’entre eux seront néanmoins présents. On dénombrait 20 pilotes roulant à Road Altanta ce samedi concernés par Le Mans. Cependant la pause sera de courte durée puisqu’une semaine après l’arrivée des 24 Heures, le championnat reprendra du 25 au 27 septembre à Mid Ohio. En attendant, on fait un point à quatre manches du terme de la saison (5 pour les GTLM et GTD avec l’épreuve de Charlotte).

Cinq équipages (voire six) ont encore toutes leurs chances et se tiennent en dix points. Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) sont toujours en tête du classement avec 150 points. João Barbosa et Sébastien Bourdais (Cadillac #5 JDC Miller) sont 2e à seulement quatre points des leaders. Pipo Derani (Cadillac #31) est 3e à 5 points (145) devant Jonathan Bomarito / Harry Tincknell (Mazda #55, 144 points) et Tristan Nunez / Oliver Jarvis (Mazda #77, 141). Grâce à leur deuxième succès consécutif, Helio Castroneves et Ricky Taylor (Acura #7) reviennent dans le match avec 140 points, devant leurs coéquipiers, distancés, Dane Cameron / Juan Pablo Montoya (Acura #6, 129 points).

Chez les constructeurs, le championnat est complètement fou. Après cinq manches, les trois constructeurs sont en… quatre points ! Cadillac mène avec 164 points devant Mazda (161) et Acura (160).

En LMP2, PR1 Mathiasen Motorsports (#52, Patrick Kelly) est en tête avec 98 points devant Era Motorsport (#18, Dwight Merriman et Kyle Tilley, 92) et Performance Tech Motorsports (#38, Cameron Cassels, 64) forfait en Géorgie.

La cinquième victoire consécutive de Corvette Racing en GTLM n’a pas eu lieu, mais les deux équipages sont en tête avec une bonne avance pour Jordan Taylor et Antonio Garcia (#3), 14 points, au championnat des pilotes (191). Derrière, on trouve Gavin / Milner (Corvette #4, 177), puis les deux duos BMW, Spengler / De Fillippi (BMW #25, 174) qui gagnent trois places grâce à leur victoire et Krohn / Edwards (BMW #24, 171). Les deux équipages Porsche ferment la marche : Bamber / Vanthoor (#912, 171) et Tandy / Mako (#911), 171 également !

Chez les constructeurs, Corvette est en tête avec 202 unités devant BMW (194) et Porsche (186) qui perd une place !

Mario Farnbacher / Matt McMurry (Acura #86) sont toujours en tête du championnat Pilotes GTD et creusent leur avance grâce à leur victoire samedi. Ils comptent 150 points et devancent Aaron Telitz, 2e, à 12 longueurs. L’ex leader, Jack Hawksworth (Lexus #14), a 136 points et devance Franckie Montecalvo / Townsend Bell (Lexus #12) avec 134 unités ! Patrick Long / Ryan Hardwick (Porsche #16) ont, eux aussi, 134 points à leur compteur.

Au niveau constructeurs, Lexus a perdu la tête (148 points) au profit d’Acura (159). Lamborghini (140), Porsche (140), BMW (136), Mercedes-AMG (135) et Ferrari suivent (132)…

En Michelin Endurance Cup (classement qui ne reprend que les quatre courses d’Endurance), Renger van der Zande et Ryan Briscoe (Cadillac Wayne Taylor Racing #10) sont en tête au niveau des DPi. Simon Trummer est seul en tête en LMP2. Jesse Krohn et Jonathan Edwards (BMW #24) devancent les deux équipages Porsche en GTLM tandis que Bryan Sellers, Corey Lewis et Madison Snow (Lamborghini Huracan GT3 #48 Paul Miller Racing) sont bien placés en GTD…