IMSA, Laguna Seca, Libres 2 : Mazda s’offre le meilleur temps avant la qualification

Oliver Jarvis a été le plus rapide lors de la séance d’essais libres 2 de samedi après-midi sur le circuit WeatherTech de Laguna Seca. Le Britannique a réalisé un temps de 1:15.877 au volant de la Mazda RT24-P #77 en fin de séance, devançant de 0,185 seconde l’Acura ARX-05 #6 d’Acura Team Penske de Dane Cameron.

La Mazda DPi #55 a terminé avec le troisième temps. La séance a surtout été marqué par l’incident entre la Cadillac DPi-V.R #31 d’Action Express Racing et l’Acura ARX-05 #7 d’Aura Team Penske, 15 jours après leur accrochage à Petit Le Mans.

La Cadillac #31 de Felipe Nasr a été heurtée par l’Acura #7 d’Helio Castroneves en début de séance, ce qui a endommagé les deux voitures. Castroneves a reçu un “stop-and-hold” plus une pénalité de 60 secondes pour conduite antisportive, tandis que Nasr a reçu un stop-and-go pour une infraction à la sortie des stands. Alors que l’Acura est brièvement revenue sur la piste, elle a été poussée derrière le mur pour des réparations supplémentaires, tandis que l’auto d’Action Express a été entièrement réparée dans les stands.

Cette séance d’essais a également vu la sortie de la Cadillac #85 de JDC-Miller Motorsports (Matheus Leist) qui a eu un problème mécanique dans le virage n°2.

Jordan Taylor (Corvette C8.R #3 de Corvette Racing) a devancé, en GTLM, la BMW M8 GTE #25 et la Porsche 911 RSR #911. De son côté, Bill Auberlen est resté le plus rapide en GTD avec la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport et précède l’Audi R8 LMS GT3 #30 de Team Hardpoint et la Lexus RC F GT3 #14 d’AIM Vasser Sullivan.

L’ORECA 07 #52 PR1/Mathiasen Motorsports – la seule LMP2 inscrite ce week-end – a choisi de manquer la séance afin d’apporter des modifications à la voiture avant les qualifications, qui doivent commencer à 16 h30 dimanche (heure en France).

