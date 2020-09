GTWC Europe, Zandvoort : quatre pénalités après la course 2, les podiums modifiés

Le classement de la course 2 du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS a bougé quelques heures après l’arrivée. Si la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Giacomo Altoè et Albert Costa conserve sa victoire, le team suisse ne fait plus le doublé.

La Lamborghini Huracan GT3 de Norbert Siedler et Mikaël Grenier a écopé d’un drive through converti en une pénalité de 30 secondes. A la fin de l’arrêt obligatoire, la voiture a bougé alors qu’un membre de l’équipe était encore devant la Lamborghini. Le tandem de la #14 termine finalement 10e.

Troisième de la course 2, Kelvin van der Linde et Ryuichiro Tomita (Audi/WRT #31) ont eux aussi pris une pénalité de 30 secondes, cette fois pour un contact entre Kelvin van der Linde et la Lamborghini/Emil Frey Racing #163 au virage 1. L’équipage de la #31 est relégué à la 11e place.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c’est l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing de Christopher Haase et Arthur Rougier qui se classe deuxième devant la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga.

Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi/WRT #32) passent septièmes (au lieu de la 10e place) et prennent du coup un peu d’air en tête du championnat.

Le podium a aussi bougé en Silver Cup puisque la Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport de Perez-Companc/Jeffries a perdu sa troisième place au profit de la Bentley Continental GT3/CMR de Pierre-Alexandre Jean et Hugo Chevalier. Le moteur de la Mercedes-AMG GT3 #90 était en route alors que les roues de l’auto n’avaient pas encore touché le sol.

Le classement final est ici