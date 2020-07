GTWC Europe : un point sur les changements depuis l’annonce de mars dernier…

Avec 42 autos inscrites à la saison en GT World Challenge Europe Powered by AWS, le plateau reste conséquent et relevé. Si on jette un coup d’oeil sur les changements apportés depuis la diffusion de la première liste diffusée en mars dernier. Le nombre de concurrents passe de 53 à 42 pour la partie Endurance, de 33 à 23 pour le Sprint et de 28 à 19 pour le championnat global. D’une façon générale, la classe la plus touchée est la Silver Cup. Endurance-Info a étudié chaque championnat pour faire un point sur les changements.

42 GT3 en Endurance…

Black Falcon arrête mais Haupt Racing Team arrive avec deux Mercedes-AMG GT3, une en Pro, une en Silver.

Reno Racing : programme partiel en Am avec une Honda NSX GT3.

SPS automotive-performance : forfait de la Mercedes-AMG GT3 en Pro-Am.

Jenson Rocket Team RJN : la McLaren 720S GT3 roulera en British GT

Saintéloc Racing : la 3e Audi prévue en Silver est forfait.

WRT : la 4e Audi prévue en Silver est forfait.

R-Motorsport : forfait des trois Aston Martin Vantage GT3.

Dinamic Motorsport : programme partiel en Silver au lieu d’une Pro-Am. Les Porsche Pro et Silver restent confirmées.

Optimum Motorsport : forfait de la McLaren 720S GT3 en Pro-Am.

Barwell Motorsport : la Lamborghini Huracan GT3 prévue en Am passe en Pro-Am.

Tempesta Racing : la Ferrari 488 GT3 passe de Silver à Pro-Am.

GetSpeed : programme partiel en Pro.

HTP Winward Motorsport : forfait de la Mercedes-AMG GT3 en Silver.

Rinaldi Racing : forfait de la Ferrari 488 GT3 en silver.

JP Motorsport : arrivée de la Mercedes-AMG GT3 du team polonais en Pro-Am sur un programme partiel.

23 GT3 en Sprint…

Haupt Racing Team : de deux Mercedes-AMG GT3 à une seule. Forfait de la Silver.

2 Seas Motorsport : forfait des deux McLaren 720S GT3.

Saintéloc Racing : de trois à deux Audi. Forfait de la Pro-Am.

TokSport : de deux Mercedes-AMG GT3 à une seule. Forfait d’une Pro.

WRT : de quatre à trois Audi, une Pro forfait.

AF Corse : forfait de la Ferrari 488 GT3 en Silver.

R-Motorsport : forfait des trois Aston Martin Vantage GT3.

Optimum Motorsport : forfait de la McLaren 720S GT3 en Silver.

AKKA-ASP Team : de trois à deux Mercedes-AMG GT3. Forfait de la Pro-Am.

Tempesta Racing : forfait de la Ferrari 488 GT3 en Silver.

Rinaldi Racing : forfait de la Ferrari 488 GT3 en Silver.

SPS automotive performance : la Mercedes-AMG GT3 roulera en GT Sports Club.

19 GT3 dans le Championnat Endurance + Sprint…