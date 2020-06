Comme on vous l’avait annoncé il y a quelques semaines, ROWE Racing fera bien rouler une Porsche 911 GT3-R en GT World Challenge Europe Powered by AWS pour Julien Andlauer, Klaus Bachler et Dirk Werner. Assurément un équipage à suivre…

Le team allemand était en essais fin mai sur le Nürburgring. La saison 2020 doit débuter fin juillet à Imola. Le team de Hans-Peter Naundorf sera présent uniquement sur les manches Endurance.