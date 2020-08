GTWC Europe, Misano (C3) : une victoire de plus pour WRT et Vanthoor/Weerts

Et une de plus pour le Belgian Audi Club Team WRT ! Après la victoire en GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance à Imola il y a deux semaines et le succès en ADAC GT Masters le week-end dernier, l’écurie belge a une nouvelle fois brillé en GT World Challenge Europe, cette fois en Sprint à Misano avec une victoire en course 3 pour Dries Vanthoor et Charles Weerts sur l’Audi R8 LMS GT3 #32. Deux victoires en trois courses à Misano.

A l’issue de l’heure de course, le tandem belge a devancé une autre Audi R8 LMS GT3, celle de Saintéloc Racing partagée par Christopher Haase et Arthur Rougier. Sous le damier, l’écart entre les deux R8 était de 0.712s. Audi s’est même offert le triplé avec la 3e place de Tommaso Mosca et Mattia Drudi pour le compte d’Attempto Racing. Quatrième position de la Mercedes-AMG GT3/HRT de Engel/Stolz devant l’Audi/WRT de Tomita/van der Linde. Vainqueurs de la course 2, Marciello/Boguslavskiy (Mercedes/AKKA-ASP) ont terminé 6e devant les deux Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing.

CMR a remporté la Silver Cup grâce à la Bentley Continental GT3 de Hugo Chevalier et Pierre-Alexandre Jean. Madpanda Motorsport et Belgian Audi Club Team WRT complètent le podium. La paire Gachet/Palette (Audi/Saintéloc), qui s’était imposée lors des deux premières courses a pris la 4e place avec un arrêt supplémentaire. La Ferrari 488 GT3/Tempesta Racing de Froggatt/Cheever a raflé la mise en Pro-Am.

La palme du chat noir du meeting est revenue sans aucun doute à la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Neubauer/Panis. Malgré les deux très belles poles, l’équipage n’a pas pu concrétiser en course. Alors qu’il remontait au classement, Aurélien Panis a été percuté bien malgré lui par la Bentley/CMR de Nelson Panciatici. Le pilote Lexus était au mauvais endroit au mauvais moment. Le potentiel de la Lexus est clairement là, celui de l’équipage aussi.

A noter que la pénalité de 30s (gain de temps en coupant la chicane) infligée à l’issue de la course 1 à l’Audi/Saintéloc Racing de Haase/Rougier a été levée.

Le classement de la course est ici