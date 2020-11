GTWC Europe : Ferrari souhaite conserver ses deux 488 GT3 en Pro en 2021

Avec deux Ferrari 488 en GT World Challenge Europe Powered by AWS en Pro et deux en FIA WEC en GTE-Pro, la marque italienne a mis les petits plats dans les grands cette année en dépit d’une conjoncture peu favorable.

Alessandro Pier Guidi et James Calado peuvent encore espérer rafler la couronne mondiale WEC dans une semaine sur le Bahrain International Circuit. Le tandem accuse un handicap de 26 points sur les leaders. Du côté du GT World Challenge Europe Powered by AWS, qui sera au même moment au Paul Ricard, AF Corse reste en lice pour le titre Endurance avec 9 points de retard sur la tête. Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi et James Calado ne vont toutefois pas pouvoir se dédoubler pour être au même moment à Manama et au Castellet. La marque italienne est toujours en quête d’un titre en Pro au sein du championnat majeur SRO.

Pour ce qui est de 2021, Antonello Coletta, responsable de la compétition chez Ferrari, a déclaré que le souhait était de poursuivre la saison prochaine dans les deux championnats. « En théorie, ce sera exactement la même chose », a déclaré Antonello Coletta à Sportscar365. « Je ne sais pas si nous allons faire un changement en WEC. Après la dernière course au Bahreïn, nous aurons un ou deux mois pour récupérer, mais notre idée est de maintenir exactement la même situation qu’actuellement.

« Pour la première fois en GT World Challenge, nous avons deux voitures en Pro. Notre plan est de maintenir ces deux autos en Pro. A l’heure actuelle, nous n’en sommes pas sûrs, mais je suis convaincu que nous aurons la chance de continuer avec les deux. Maintenant, il est impossible de confirmer la programmation. La première étape consiste à confirmer les voitures et la prochaine sera les pilotes. »

Ferrari ou pas, la marque italienne doit composer avec des partenaires pour faire rouler ses GT : « Le problème de la confirmation des voitures est un problème de sponsor. Pour Ferrari, le premier programme est le WEC. Nous mettons tous nos sponsors sur le WEC. Après, si nous avons d’autres partenaires, nous pouvons proposer deux autres autos officielles. En 2020, cela a été possible. A 90%, je peux avoir deux autos officielles en Pro, mais je n’en suis pas certain. Le problème est juste une question de sponsor. »

Si les résultats ont été plus compliqués pour la Ferrari/SMP Racing de Sergey Sirotkin, très bon pour ses débuts en GT, Miguel Molina et Davide Rigon, ceux de la #51 d’AF Corse ont été meilleurs. L’équipage de la #72 n’a pas marqué le moindre point depuis Imola même si on a souvent vu le trio aux avant-postes.

« Il est important d’avoir de bons résultats en GT3 car nous devons montrer notre voiture à tous les clients du monde entier pour vendre des autos », tient à souligner Coletta. « C’est exactement la même chose pour les autres constructeurs. La différence est que nous avons le WEC comme Porsche et Aston Martin, mais les autres marques n’ont pas d’autres programmes, ce qui fait qu’elles concentrent leurs efforts en GT3. La catégorie n’est pas facile car nous devons faire face à de nombreux engagements officiels. »