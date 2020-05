L’équipage de la Porsche 911 GT3-R/Dinamic Motorsport #56 affiche complet avec l’arrivée d’Adrien de Leener. Le Belge, qui roulait en 2019 en ADAC GT Masters sur une Porsche/KÜS Team 75 Bernhard, épaulera Mikkel Pedersen et Andrea Rizzoli.

Les trois équipages Dinamic Motorsport sont donc finalisés. On retrouvera sur la #54 Christian Engelhart, Matteo Cairoli et Sven Müller. La #57, qui évoluera en Pro-Am, sera confiée à Mauro Calamia, Roberto Pampanini et Ivan Jacoma.