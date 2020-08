GTWC Europe : 48 GT3 attendues au Nürburgring

Après Imola, le GT World Challenge Europe Powered by AWS sera au Nürburgring dans une semaine pour une course d’un format de six heures. Le plateau est proche de 50 autos puisque 48 GT3 représentant 10 marques seront en piste sur un meeting qui sera le dernier en guise de préparation avant les Total 24 Heures de Spa de fin octobre.

l’Audi R8 LMS/Belgian Audi Club Team WRT victorieuse du premier rendez-vous 2020 voit l’arrivée de Rolf Ineichen en remplacement de Matthieu Vaxiviere, ce qui était prévu avant le début de saison. Le Suisse épaulera Mirko Bortolotti et Kelvin van der Linde dans la #31.

Haupt Racing Team remanie l’équipage de sa Mercedes-AMG GT3 #5 (Silver Cup) suite à l’arrivée de Joël Camathias qui prend la place de Finlay Hutchison. Retenu en IMSA à Road Atlanta, Alvaro Parente ne pourra pas piloter la Bentley Continental GT3/K-PAX Racing #9. Le Portugais sera remplacé par Alex Buncombe avec à ses côtés Jordan Pepper et Andy Soucek.

Une semaine après le championnat Nürburgring Endurance Series, KCMG sera de la partie avec une Porsche 911 GT3-R confiée à Alexandre Imperatori, Josh Burdon et Edoardo Liberati.

Hiroshi Hamaguchi et Phil Keen seront rejoints par Elia Erhart dans le baquet de la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing Team #19 qui sera engagée en Pro-Am. L’Allemand roule habituellement en ADAC GT Masters.

Louis Delétraz fera l’impasse sur le meeting allemand sur la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing. Dennis Olsen, champion Intercontinental GT Challenge, assurera l’intérim dans la #40. L’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing #26 passe en Am avec Pierre-Yves Paque qui remplace Arthur Rougier. Le troisième pilote de la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team #87 n’est pas encore annoncé puisque seuls Jim Pla et Fabien Barthez sont confirmés. Jean-Luc Beaubelique était dans le baquet à Imola. Romain Monti fait son arrivée sur la Mercedes-AMG GT3/Madpanda Motorsport.

Sur ses terres, ROWE Racing alignera une seconde Porsche 911 GT3-R pour Simona De Silvestro, Timo Bernhard et Jeroen Bleekemolen. Les deux équipages Bentley chez CMR sont remaniés. Nelson Panciatici arrive en Endurance sur la #107 pour rouler avec Pierre-Alexandre Jean et Seb Morris. Le Roumain Razvan Umbrarescu passe sur la #108 en compagnie de Stéphane Tribaudini et Romano Ricci. Bernard Delhez ne sera pas du déplacement en Allemagne. JP Motorsport fera partie des nouvelles équipes avec une Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am) pour Christian Klien, Mathias Lauda et Patryk Krupinski. James Pull sera le troisième homme chez Garage 59. A noter que seul Baptiste Moulin est annoncé sur la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing Team #555 (Silver Cup). Herberth Motorsport alignera deux Porsche 911 GT3-R en Pro-Am, une pour Daniel Allemann, Ralf Bohn et Robert Renauer, l’autre pour Alfred Renauer, Jürgen Häring et Dimitrios Konstantinou.

Par rapport à Imola, il manque la Lamborghini Huracan GT3/Imperiale Racing et la McLaren 720S GT3/Ema Group 59Racing.

La liste des engagés est ici