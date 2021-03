Glickenhaus veut transformer sa 007 LMH en 007S

Et si la Glickenhaus 007 LMH pouvait rouler sur la route ? C’est ce qu’ambitionne de mettre en place Jim Glickenhaus avec la 007S (S pour Street) basée sur le modèle qui concourra cette saison en WEC.

“Une chance unique dans une vie est souvent évoquée”, a déclaré Jim Glickenhaus sur les réseaux sociaux. “Cette offre l’est vraiment. Depuis 50 ans, nous conduisons des voitures de course comme notre Lola T70, notre Ford MK-IV, nos Ferrari P/3, 412P et 159S, sur des centaines de milliers de kilomètres sur la voie publique. Pour enregistrer notre Ford MK IV 1967 pour un usage routier était simple. Tout ce dont nous avions besoin était des ceintures de sécurité et des pneus à bande de roulement. Aujourd’hui, c’est une tâche beaucoup plus complexe qui implique des tests de collision, la conformité des émissions pour la pollution, une ingénierie importante et beaucoup d’argent.”

Le plan de Jim Glickenhaus est de proposer une 007S pour un usage routier aux Etats-Unis avec des vues sur d’autres régions du monde telles que l’Angleterre, l’Europe, le Moyen-Orient et le Japon.

Le poste de conduite de la 007S comprendra trois places avec le conducteur en position centrale et deux places pour des passagers à l’arrière. La puissance annoncée est de 1400 chevaux, l’aéro proposée sera celle du prototype LMH.

Il sera possible de rouler sur circuit avec la 007S avant de lui mettre des pneus pour la route.

Le constructeur américain prévoit de construire 24 exemplaires 007S, chacun pour 2,3 millions de dollars. La construction débutera une fois que les 24 exemplaires auront été commandés. Il faudra tout de même compter deux ans, une fois les 24 commandes sécurisées. L’acompte sera remboursé si les 24 commandes ne sont pas finalisées.