Funyo organise un i-Grand Prix pour la bonne cause

Alors qu’ils sont dans l’attente du début de saison des championnats Funyo, les pilotes vont pouvoir prendre part à une course virtuelle qui prend le nom de Funyo i-Grand Prix. L’événement se tiendra le 3 mai en partenariat avec la société vendéenne The Cube Racing Simulator.

Ce i-Grand Prix, organisé par Funyo et Sagcom, promoteur de la Sprint-Cup de l’Endurance-Cup by Funyo, aura un but caritatif puisque la moitié des engagements de cette course seront remis aux Hôpitaux de France. La plateforme utilisée sera iRacing et les pilotes rouleront sur une HPD.

Les grandes lignes du Grand Prix « Funyo i-Racing » :

La compétition sera composée d’une course de 30mn en ligne sur un prototype ouvert. Tout le monde disposera de la même auto et le circuit emprunté sera décidé après un vote.

Une séance d’essais d’une heure aura lieu le 2 mai sur le même circuit afin de prendre ses marques.

La course aura lieu le dimanche 3 mai après-midi et sera retransmise sur Endurance Info via le canal YouTube avec les commentaires d’Alexandre Longeau, habituel commentateur de la Funyo. L’objectif est de rassembler de 15 à 45 concurrents. Plusieurs pilotes connus sont déjà inscrits.

Plus d’infos ici