Franck Rava (IMSA Performance) : “Repartir d’une feuille blanche”

Les Rouennais de IMSA Performance font un retour remarqué en Porsche Carrera Cup France cette année. Si Maxence Maurice va jouer le titre Am, Raymond Narac est de retour aux affaires dans la classe Pro-Am avec une Porsche 911 GT3 Cup très ‘Art Car’. Le premier meeting de la saison à Magny-Cours a donné le ton avec deux victoires en Am pour Maxence Maurice et deux places dans le top 6 Pro-Am pour Raymond Narac. Franck Rava, co-propriétaire de l’équipe avec Raymond Narac, attend beaucoup de cette nouvelle 992 Cup.

Avec la 992 Cup, il faut repartir de zéro ?

“Nous n’avons aucune base. Il faut repartir d’une feuille blanche, même pour les pilotes. Même si la voiture reste une Porsche, il faut beaucoup travailler, ce qui est très intéressant. Nous n’avons pas encore suffisamment de recul pour cela. Le programme s’est finalisé assez tardivement et nous avons très peu roulé avant Magny-Cours. Il faut prendre un maximum d’expérience sur les premiers meetings.”

Vous êtes face à un produit qui est proche d’une GT3 ?

“La philosophie est différente de ce que l’on connaissait jusqu’à présent. On ne peut pas comparer avec une 911 GT3 R. Nous sommes face à une toute nouvelle Cup.”

Avoir deux autos était prévu ?

“Fin 2020, Maxence avait émis le souhait de poursuivre. Nous voulions déjà deux autos pour la fin de saison 2020. On s’est alors lancé dans le championnat Pro-Am avec Raymond. L’arrivée de la 992 était, pour nous, une occasion supplémentaire d’appuyer sur le bouton vert. Nous aurions aussi aimé avoir un pilote en Pro.”

La Porsche de Raymond ne passe pas inaperçue…

“Rubix Wall Art fait des tableaux sachant qu’il est passionné de Porsche. Il expose d’ailleurs chez nous dans la concession. On lui a laissé huit jours pour nous proposer la livrée de la voiture. Il avait carte blanche avec juste comme contrainte la couleur des Centres Porsche.”

IMSA Performance a d’autres programmes cette année ?

“La Porsche Carrera Cup France est notre programme principal. Nous attendons la reprise des meetings historiques. Nous sommes aussi présents en Porsche Club Motorsport. D’autres projets sont à l’étude. L’histoire de IMSA Performance a débuté en Cup en 2004. 2021 marque notre retour dans le championnat. C’est peut-être pour nous la première étape avant de remonter dans les catégories…”