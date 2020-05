WEC : ByKolles va conserver le moteur Gibson pour son Hypercar

ByKolles Racing est toujours impliqué dans son projet Hypercar. Ce dernier suit son cours et, alors qu’une incertitude planait encore sur le choix du moteur, une décision a été prise ! L’équipe utilisera le moteur Gibson LMP1 pour sa Le Mans Hypercar non hybride en vue de ses débuts en Championnat du Monde d’endurance de la FIA.

Même si peu de détails ont été communiqués sur ce projet Hypercar, le propriétaire de l’équipe, le Dr Colin Kolles, a déclaré à Sportscar365 que le programme était toujours actif. Il a cependant précisé que les changements de réglementation avaient eu un impact sur le déroulement du développement.

Au début, l’engagement d’Aston Martin Racing en Hypercar, annoncé en juin dernier, avec sa Valkyrie a fait que ByKolles a dû abandonner le V8 Gibson pour une unité plus puissante. Puis, le retrait du constructeur britannique et les récentes annonces, selon lesquelles les niveaux de puissance des Le Mans Hypercar seront réduits pour correspondre aux voitures LMDh, ont permis à ByKolles de revenir à son plan initial.

Le Gibson GL458, qui produit environ 700 ch, est le même moteur V8 qui équipe actuellement le prototype ENSO CLM P1/01 de l’équipe en LMP1. “Il est tout à fait opérationnel. Il serait conforme à la réglementation Hypercar actuelle”, a déclaré le Dr Kolles. “Nous avons pris la décision d’utiliser le Gibson il y a longtemps. Et puis Gibson a été mis dans une situation dans laquelle le moteur V8 n’était plus assez puissant et un moteur V10 était impossible à construire en si peu de temps. Nous devions prendre une décision, soit vous fonctionnez avec un moteur qui manque de puissance, plus de 100 ch, ou pas. Nous avons donc essayé de trouver une autre solution pour un moteur, mais il n’y avait pas vraiment d’autre option. Ce n’est donc pas comme si je prenais un moteur d’Alfa Romeo et que je le mettais dans la voiture, cela ne marche pas comme cela, notre philosophie d’Hypercar est différente de celle de Glickenhaus. Je pense que, maintenant, le règlement va dans une meilleure direction, mais cela a pris beaucoup de temps. Si vous construisez des monocoques et que vous ne savez pas où placer les points de fixation parce que vous ne savez pas quel moteur vous allez mettre, c’est un peu difficile”.

Le Dr Kolles a annoncé que le développement de l’Hypercar progresse, parallèlement aux essais en cours de l’ENSO CLM P1/01 qui doit participer cette année aux 24 Heures du Mans suite aux forfaits des deux Porsche 911 RSR américaines.

Cependant, l’incertitude concernant le moteur a entraîné un retard dans la livraison de la première monocoque qui devait arriver dans les installations de ByKolles Racing en Allemagne il y a trois mois. L’Hypercar, qui n’a pas encore de nom, sera proposée en trois variantes : une version de compétition pour le WEC, une version pour du track-day et une version route.

“Nous sommes en train de finaliser l’électronique”, a expliqué le Dr Kolles. “Nous savons maintenant quel moteur nous allons utiliser et nous connaissons la boîte de vitesses et la suspension. Nous sommes maintenant dans la phase Sept du programme Hypercar.”

Les débuts de l’Hypercar de ByKolles ne sont pas encore programmés, mais l’objectif de l’équipe est de terminer le développement à temps pour le début de la Le Mans Hypercar en mars 2021. “Le plan est de disputer des courses, mais je ne le garantis pas car, pour être honnête, je dois être satisfait du règlement et de la façon dont les gens nous traitent”, a-t-il expliqué. “Si les gens n’apprécient pas ce que nous faisons, nous n’avons pas à le faire, parce que je ne suis pas dépendant. Si les règlements ne sont pas clairs et acceptables pour nous, si l’environnement politique n’est pas correct, alors nous ne ferons pas de compétition. Ce que nous pouvons dire, c’est que nous aurons une Hypercar conforme au règlement du Mans. C’est certain. Le reste, je ne sais pas. Cela dépend aussi de tiers, pas seulement de nous”.