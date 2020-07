FFSA GT : une 3e Alpine A110 GT4 pour Mirage Racing

Mirage Racing fera rouler une troisième Alpine A110 GT4 en Championnat de France FFSA GT et l’équipage sera à coup sûr à surveiller de près pour la victoire. Vincent Beltoise rempile avec Mirage Racing. Il aura à ses côtés Rodolphe Wallgren, ancien Champion de France FFSA GT Am. Les deux connaissent parfaitement l’Alpine A110 GT4.

Vincent Beltoise :

« Je suis très heureux de poursuivre au sein du Mirage Racing. J’avais à cœur de repartir avec l’Alpine A110 GT4 de cette équipe encadrée par trois passionnés que sont Frédéric, Guillaume et Laurent au vu de nos résultats et de notre progression l’an passé. Je me réjouis d’être associé à Rodolphe, un pilote affichant une belle pointe de vitesse dès qu’il s’installe au volant, que ce soit en GT4 ou en Alpine Elf Europa Cup. Les essais de Nogaro étaient prometteurs et je suis très satisfait du travail accompli. Je pense que nous avons encore progressé malgré l’arrivée de nouveaux paramètres comme les pneumatiques Pirelli. Cette troisième voiture engagée en Championnat de France FFSA GT souligne aussi la montée en puissance de l’écurie et, même si nous faisons toujours partie des outsiders, je suis convaincu que nous pouvons désormais viser la victoire. Je tiens également à remercier mes partenaires, dont le soutien est essentiel en dépit d’un contexte bien évidemment particulier. Toute l’équipe est fin prête, alors rendez-vous fin août à Nogaro ! »



Rodolphe Wallgren :

« Je tiens tout d’abord à remercier Mirage Racing et Vincent pour la confiance qu’ils m’accordent. Nous avons connu une préparation extrêmement productive à Nogaro. Je n’avais pas repris le volant depuis le rendez-vous du Castellet en octobre dernier, mais j’ai vite retrouvé mes marques avec cette Alpine A110 GT4 parfaitement réglée. J’ai également pu voir à quel point Vincent est un excellent pédagogue tant il m’a déjà fait beaucoup progresser. Avec son année d’expérience dans cette équipe extrêmement professionnelle et très investie ainsi que nos ressentis extrêmement similaires, notre homogénéité devrait être notre point fort. Nous devrions être en mesure de viser le top cinq sur toutes les courses et capitaliser sur notre régularité pour jouer la gagne. C’est en tout cas notre objectif ! »



Guillaume Bruot, Team Manager :

« Nous sommes très heureux de prolonger notre aventure avec Vincent Beltoise en l’associant à un pilote du calibre de Rodolphe Wallgren. Vincent a déjà démontré son aisance au volant de l’Alpine A110 GT4 et tout le monde connaît les qualités de Rodolphe. Avec Morgan, Philippe, Éric, Romain, Vincent et Rodolphe, nous disposons de trois équipages solides pour briller dans la catégorie Pro-Am et nous mener au titre chez les équipes. Nous abordons la saison en confiance avec des pilotes capables d’exprimer et d’analyser précisément leur ressenti pour réaliser un véritable travail de développement. Nous en avons ressenti les premiers bénéfices en évaluant de nombreuses pistes de réglages à Nogaro. Nous n’avons pas vraiment cherché à claquer un temps, si ce n’est dans les ultimes minutes et Morgan nous a immédiatement placés dans le trio de tête. Les résultats sont d’autant plus prometteurs que les acquis et les vidéos montrent un potentiel encore plus grand. Le bilan est donc extrêmement satisfaisant et nous sommes bien mieux préparés qu’il y a un an. Nous allons désormais mettre les bouchées doubles pour peaufiner les derniers détails et nous avons tous hâte d’être à Nogaro ! »

Les deux autres Alpine A110 GT4 seront confiées à Morgan Moullin-Traffort et Philippe Giauque d’un côté, Eric Clément et Romain Iannetta de l’autre.