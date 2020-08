FFSA GT, Nogaro (Libres 1) : Petit/Drouet (Mercedes) se montrent

Après les essais officiels disputés fin juin à Nogaro, le Championnat de France FFSA GT est entré dans le vif du sujet avec le lancement des Coupes de Pâques. La première séance d’essais libres, disputée sous un magnifique soleil gersois, a vu la domination de la Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP Team de Paul Petit et Thomas Drouet (Silver) en 1.32.598. Le tandem de la #88 a devancé de 0.274s l’Alpine A100 GT4/CMR de Christophe Campbell et Nico Prost (Pro-Am).

Troisième temps pour l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events de Nicolas Gomar et Mike Parisy (Pro-Am). On trouve ensuite l’Alpine A110 GT4/Mirage Racing de Vincent Beltoise et Rodolphe Wallgren et la Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP Team de Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla. Fabien Michal et Greg Guilvert (Audi/Saintéloc), les doubles champions en titre, ont pris le 6e temps.

La session a été interrompue quelques minutes avant son terme suite à une légère sortie dans le bac de l’Aston Martin/AGS Events de Gilles Vannelet. Seule la Mercedes-AMG GT4/CD Sport de Cauhaupé/Lavergne n’a pas été chronométrée.

Les neuf premiers ont terminé dans la même seconde.

Les chronos sont ici

La prochaine séance débutera à 16h10…