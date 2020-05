FFSA GT : Full Motorsport travaille toujours pour aligner ses deux Audi

Révélation de la saison 2019, Full Motorsport compte bien continuer sur sa lancée cette année. L’écurie bordelaise a toujours pour objectif de faire rouler ses deux Audi R8 LMS GT4 sur la scène nationale. La période actuelle étant ce qu’elle est, Vincent Saphores n’a pas ménagé ses efforts pour mettre sur pied le programme 2020.

Dès la fin 2019, Christophe Hamon et Lonni Martins étaient confirmés sur une des deux Audi, mais tout a changé ces derniers jours. “C’est une surprise de voir que Lonni ne sera pas avec nous cette saison”, nous a déclaré Vincent Saphores. “La perte récente de ses partenaires laisse peu de temps pour se retourner. Nous avons plusieurs possibilités, mais rien n’est confirmé à ce jour. Le gros point positif est que Christophe a la cote dans le paddock, ce qui aide à lui trouver un coéquipier. Nous avons deux pistes sérieuses, mais à ce jour, le baquet reste disponible pour rouler en Pro-Am ou Am.”

Quant à la seconde Audi, elle pourrait elle aussi être sur la grille de départ, comme l’explique le patron d’équipe : “Malgré la crise actuelle, j’ai continué à travailler le dossier. L’équipage n’est pas encore signé, mais j’ai bon espoir de le finaliser avant la fin du mois.” Si le tandem se confirme, ce sera en Pro-Am.

Full Motorsport va reprendre le chemin des circuits d’ici deux semaines : “Contrairement à 2019 où nous avions bouclé peu d’essais, nous allons rouler cette année sur quatre à six circuits avant le début de saison. Même si la situation actuelle n’est pas simple, il n’y a pas eu de crainte car SRO est à la hauteur en fournissant les bonnes informations au bon moment. Le nouveau calendrier va dans le bon sens même si les avis divergent entre ceux qui souhaitaient cinq meetings et d’autres six.”

Les Audi R8 LMS GT4/Full Motorsport auront une livrée similaire avec du jaune et du gris comme en 2019. “J’ai hâte de débuter la saison”, souligne Vincent Saphores. “2020 doit nous permettre de franchir une nouvelle étape et montrer que 2019 n’était pas un simple coup de chance. On met tout en oeuvre pour que 2020 soit l’année de la confirmation.”