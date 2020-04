FFF Racing Team offre un test en Lamborghini Huracan GT3 Evo

Après le lancement de la SRO E-Sport GT Series, FFF Racing Team by ACM a annoncé la création du ‘FFF Award’. L’équipe chinoise, championne Blancpain GT Series 2019, soutient le championnat virtuel mis en place par SRO. Tous les pilotes inscrits en Silver Cup et Am auront la possibilité de gagner un test grandeur nature avec la Lamborghini Huracan GT3 Evo de l’équipe FFF Racing Team by ACM.

Pour cela, les pilotes de la Silver Cup, considérés comme les pilotes virtuels professionnels, et les pilotes Am, doivent choisir comme monture la Lamborghini Huracan GT3/Orange 1 FFF Racing Team by ACM, qui pour l’occasion reçoit une livrée inédite blanche grâce à l’équipe d’Assetto Corsa Competizione. Les pilotes relèveront ensuite le défi tout au long de la saison. Le tiercé de tête Silver Cup et les deux premiers Am seront autorisés à passer les dernières étapes. Le challenge Am s’annonce comme le plus passionnant avec un format dédié et un processus de qualification de haut niveau.

Les gagnants seront suivis par le personnel de FFF Racing Team et Lamborghini Squadra Corse afin d’évaluer leurs compétences. Une sélection finale aura lieu avant le test sur la Lamborghini.

« Je suis heureux d’annoncer ce ” Prix FFF ” pour les pilotes en ligne du championnat SRO E-Sport », a déclaré Andrea Caldarelli, team principal et pilote Orange 1 FFF Racing Team. « En tant que FFF, nous avons été très intéressés en tant qu’équipe de course à faire confiance et à investir dans la plateforme en ligne en pleine croissance des courses de sports électroniques, la considérant non seulement comme un jeu, mais comme une véritable discipline de course. L’année dernière déjà, en collaboration avec SRO, Kunos et AK Informatica, nous avons donné la chance à un partenariat avec Lamborghini Squadra Corse pour les pilotes E-Sports 2019 d’avoir un avant-goût de notre véritable Huracan GT3 EVO. Pour cette raison, nous voulions aller encore plus loin avec le concept cette année et donner la chance à des pilotes virtuels de conduire notre voiture dans le championnat SRO E-Sport pour ensuite tester notre vraie voiture. Nous faisons un pas en avant, laissant les mondes ‘réel’ et Sim Racing fusionner. Toute l’équipe et moi regarderons cette série avec grand intérêt au cours des prochains mois »