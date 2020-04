Ferrari met en place le programme ‘Back on Track’

Ferrari présente le programme ‘Back on Track’, fruit d’un partenariat entre un pool de virologues et d’experts, soutenu par la région d’Emilie-Romagne. Celui-ci vise à fournir un environnement de travail sécuritaire dès la reprise des activités de production, mais aussi en ce qui concerne la propagation du Covid-19.

Ce programme comprend plusieurs étapes. La première, lors de la réouverture des bureaux de Maranello et Modène, conformément au calendrier et aux procédures définis par les autorités italiennes, prévoit la mise en œuvre intégrale du protocole pour la réglementation des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. Cette réglementation a été signée le 14 mars dernier. Elle sera renforcée et personnalisée avec le soutien de spécialistes ayant une connaissance approfondie de l’environnement de travail chez Ferrari.

L’étape suivante sera le dépistage volontaire des employés de la marque italienne avec des tests sanguins pour vérifier leur état de santé par rapport au virus. Ce dépistage donnera une première image de l’état de santé de la population de l’entreprise. Ce service sera même étendu à la communauté Ferrari, c’est-à-dire toutes les personnes habitant avec les employés, ainsi qu’au personnel des fournisseurs présents dans la société. La dernière étape permettra à chaque salarié de se voir offrir la possibilité d’utiliser une application, de recevoir un soutien médical pour surveiller les symptômes du virus.

Ferrari fournira également un service d’assistance sanitaire et psychologique à son personnel par téléphone ou directement à domicile. Tout employé dont le test sera positif au Covid-19 recevra une assurance spéciale gratuite ainsi qu’un logement adapté à l’auto-isolement, avec le soutien médical et infirmier à domicile, ainsi que le soutien d’équipements médicaux. Le constructeur partagera les résultats du projet ‘Back on Track’ avec la région d’Emilie-Romagne.