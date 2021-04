Essais Oschersleben : Preining (Porsche) devant Gounon (Mercedes)

La 15e saison de l’ADAC GT Masters a débuté à Oschersleben par deux journées d’essais où étaient présentes 24 GT3. Plus de 30 autos sont attendues cette saison dans la série allemande. Pas moins de 3140 tours, soit plus de 11 000 km, ont été bouclés durant les essais.

Sur l’ensemble des deux jours, Thomas Preining s’est montré le plus rapide au volant de la Porsche 911 GT3 R/KÜS Team Bernhard. Avec un meilleur chrono de 1:23.779, le coéquipier de Christian Engelhart a devancé Jules Gounon. Le nouveau pilote officiel Mercedes-AMG retrouve un championnat qu’il connaît bien. Sur la Mercedes-AMG GT3/Mobil 1 Zakspeed, le Français a tourné en 1:23.790. On trouve ensuite l’Audi R8 LMS GT3/Team WRT de Dries Vanthoor, la Mercedes-AMG GT3/Toksport WRT de Engel/Stolz et la Porsche 911 GT3 R/KÜS Team Bernhard de Pereira/Fittje.

Essais 1 :

1. Luca Stolz/Maro Engel, Toksport WRT, Mercedes-AMG, 1:24.696 min.

2. Michael Ammermüller/Mathieu Jaminet, SSR Performance, Porsche, 1:24.814 min.

3. Jules Gounon/Constantin Schöll, Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing, Mercedes-AMG, 1:24.885 min.

4. Mirko Bortolotti/Albert Costa Balboa, GRT Grasser Racing Team, Lamborghini, 1:24.929 min.

5. Rolf Ineichen/Franck Perera, GRT Grasser Racing Team, Lamborghini, 1:24.988 min.

Essais 2 :

1. Michael Ammermüller/Mathieu Jaminet, SSR Performance, Porsche, 1:24.342 min.

2. Maximilian Hackländer/Mick Wishofer, MRS GT-Racing, Porsche, 1:24.489 min.

3. Christian Engelhart/Thomas Preining, Küs Team Bernhard, Porsche, 1:24.609 min.

4. Jules Gounon/Constantin Schöll, Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing, Mercedes-AMG, 1:24.674 min.

5. Rolf Ineichen/Franck Perera, GRT Grasser Racing Team, Lamborghini, 1:24.738 min.

Essais 3 :

1. Charles Weerts/Dries Vanthoor, Team WRT, Audi, 1:23.983 min.

2. Luca Stolz/Maro Engel, Toksport WRT, Mercedes-AMG, 1:24.012 min.

3. Maximilian Hackländer/Mick Wishofer, MRS GT-Racing, Porsche, 1:24.204 min.

4. Michael Ammermüller/Mathieu Jaminet, SSR Performance, Porsche, 1:24.318 min.

5. Christian Engelhart/Thomas Preining, Küs Team Bernhard, Porsche, 1:24.322 min.

Essais 4 :

1. Robert Renauer/Sven Müller, Precote Herberth Motorsport, Porsche, 1:24.064 min.

2. Michael Ammermüller/Mathieu Jaminet, SSR Performance, Porsche, 1:24.145 min.

3. Luca Stolz/Maro Engel, Toksport WRT, Mercedes-AMG, 1:24.213 min.

4. Maximilian Buhk/Raffaele Marciello, Mann-Filter Team Landgraf – HTP/WWR, Mercedes-AMG, 1:24.256 min.

5. Simona De Silvestro/Klaus Bachler, Precote Herberth Motorsport, Porsche, 1:24.260 min.

Essais 5 :

1. Christian Engelhart/Thomas Preining, Küs Team Bernhard, Porsche, 1:23.779 min.

2. Jules Gounon/Constantin Schöll, Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing, Mercedes-AMG, 1:23.790 min.

3. Jannes Fittje/Dylan Pereira, Küs Team Bernhard, Porsche, 1:24.026 min.

4. Jusuf Owega/Patric Niederhauser, Phoenix Racing, Audi, 1:24.410 min.

5. Maximilian Hackländer/Mick Wishofer, MRS GT-Racing, Porsche, 1:24.436 min.

Chronos combinés :

1. Christian Engelhart/Thomas Preining, Küs Team Bernhard, Porsche, 1:23.779 min.

2. Jules Gounon/Constantin Schöll, Team Zakspeed Mobil Krankenkasse Racing, Mercedes-AMG, 1:23.790 min.

3. Charles Weerts/Dries Vanthoor, Team WRT, Audi, 1:23.983 min.

4. Luca Stolz/Maro Engel, Toksport WRT, Mercedes-AMG, 1:24.012 min.

5. Jannes Fittje/Dylan Pereira, Küs Team Bernhard, Porsche, 1:24.026 min.