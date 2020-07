Quatre pilotes chez G-Drive Racing en 2020

G-Drive Racing sera à nouveau présent cette saison sur les meetings de l’European Le Mans Series avec une Aurus 01 LMP2. Pour cette campagne 2020, l’écurie russe allie expérience et jeunesse. Quatre pilotes composeront l’effectif avec Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne, Nyck de Vries et Mikkel Jensen.

« Notre équipe aborde toujours soigneusement le choix de ses pilotes », a déclaré Roman Rusinov. « Même avant la pandémie, nous avions effectué plusieurs séries de tests sur lesquels nous avons fait rouler différents pilotes. »

Retenu par Racing Team Nederland, Nyck de Vries sera absent aux 24 Heures du Mans. Jean-Eric Vergne fera donc office de pigiste de luxe sur l’Aurus 01 LMP2 en compagnie de Roman Rusinov et Mikkel Jensen. Vergne et de Vries ne pourront pas rouler à Spa pour cause de Formula E. Le nom du troisième pilote sera annoncé ultérieurement.