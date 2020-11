ELMS, Portimao : Spirit of Race perd son podium au profit d’Iron Lynx

La Ferrari 488 GTE/Spirit of Race de Duncan Cameron, Matt Griffin et Aaron Scott a perdu sa troisième place de la finale European Le Mans Series de Portimao derrière la Porsche/Proton #77 et la Ferrari/Kessel #74.

Le temps de conduite de Matt Griffin (Gold) n’a pas été respecté, d’où un drive through converti dans une pénalité de 30 secondes. Le team manager a expliqué aux officiels qu’il n’a pas pu communiquer avec son pilote pour lui demander de rentrer après un safety-car.

La dernière marche du podium revient finalement à la Ferrari 488 GTE/Iron Lynx de Rino Mastronardi, Andrea Piccini et Sergio Pianezzola.

