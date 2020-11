ELMS, Portimão : la dernière manche pour G-Drive Racing !

Au terme d’une belle course, G-Drive Racing (Aurus 01 #26) a signé une victoire toute somme logique lors de ces 4 Heures de Portimão, théâtre de la finale de l’European Le Mans Series 2020. Avec un trio complémentaire Roman Rusinov, Mikkel Jensen et Nyck De Vries, tout a été parfait. Dommage que, dans l’année, quelques soucis sont venus contrecarrer les plans de titre de l’équipe car G-Drive Racing (avec TDS Racing) était l’écurie idéale pour concurrencer United Autosports. Justement, pour une fois, l’équipe britannique n’a pas gagné cette année, elle a dû se contenter des 3e et 4e places avec ses ORECA 07 #22 et 32, cette dernière ayant occupé la tête de course lors de la première heure.

C’est l’ORECA 07 #30 de Duqueine Team qui a réussi à se glisser entre les deux “mastodontes” du championnat ELMS. Malchanceux une bonne partie de l’année, on a réussi à mettre tout dans l’ordre chez les Français pour signer le premier podium mérité de l’année grâce à Tristan Gommendy, Jonathan Hirschi et Konstantin Tereschenko (2e place). L’équipe Panis Racing (ORECA 07 #31) a également fait une belle course, terminant dans le Top 5.

Quelques points suffisaient à United Autosports pour coiffer la couronne ELMS en LMP3, mais Wayne Boyd, Tom Gamble et Robert Wheldon (Ligier JS P320 #2) n’ont pas calculé et se permettent même de remporter l’épreuve ! La Ligier JS P320 #8 de Realteam Racing finit 2e devant les nouveaux vice-champions ELMS (3e fois de suite), Inter Europol Compétition (Ligier JS P320 #13).

En GTE, coup double pour Proton Competition qui remporte la course et le titre dans cette ultime course. Christian Ried, Michele Beretta et Alessio Picariello sont du coup champions Pilotes ELMS 2020 et l’équipe allemande signe un doublé 2019 / 2020. Leurs plus sérieux concurrents, Michael Broniszewski, David Perel, Niki Cadei (Ferrari 488 GTE #74 Kessel Racing) terminent 2e devant une autre Ferrari, la #55 de Spirit of Race de Duncan Cameron, Matthew Griffin, Aaron Scott.

Le classement de la course est ici