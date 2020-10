ELMS, Portimão, essais collectifs 1 : United Autosports (ORECA) déjà devant !

Ce jeudi 29 octobre, deux séances d’essais collectifs sont au menu sur le tracé de Portimão (Portugal), théâtre de la finale European Le Mans Series qui aura lieu ce dimanche 1er novembre. Ce premier galop d’essai d’une durée de trois heures a permis à United Autosport d’occuper déjà le haut des feuilles de temps grâce au pilote portugais Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22).

Avec un temps de 1:30.213, le champion ELMS déjà titré, devance Tristan Gommendy (ORECA 07 #30 Duqueine Team) de seulement 0.074 seconde ! Les Français sont décidemment en forme avec le 3e temps de Paul-Loup Chatin (ORECA 07 #28 IDEC Sport) qui a raté la dernière manche à Monza suite à un test Covid positif. Le Hollandais, Nyck de Vries (Aurus 01 #26 G-Drive Racing), signe le 4e temps à moins de 5 dixièmes de la #22 et devance encore un “Frenchy”, Nicolas Lapierre (ORECA 07 #37 Cool Racing) de six dixièmes.

Wayne Boyd, en lutte pour le titre ELMS LMP3, a été le plus rapide de la catégorie sur sa Ligier JS P320 #2 de United Autosports devant David Droux (Ligier JS P320 #8 Realteam Racing) et Duncan Tappy (Ligier JS P320 #3 de United Autosports).

Richard Lietz a été le plus vite en GTE sur la Porsche 911 RSR #93 Proton Competition. Il précède Matthew Griffin (Ferrari 488 GTE #55 Spirit of Race) et David Perel (Ferrari 488 GTE #74 de Kessel Racing).

Quatre drapeaux rouges sont venus interrompre la séance, dont deux impliquant la Duqueine M30-D08 #5 de Graff et la Ferrari 488 GTE EVO #88 d’AF Corse.

La deuxième séance débutera à 13 h 30.