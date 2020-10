ELMS, Monza : l’Aurus 01 G-Drive Racing la plus rapide des Tests Collectifs

Les premiers tours de roues de ces 4 Heures de Monza ont eu lieu aujourd’hui par le biais de deux séances d’essais collectifs. Dans la session matinale, c’est l’ORECA 07 #27 de DragonSpeed qui s’est montré la plus en vue avec Ben Hanley au volant. Avec un temps de 1:35.771, il devance de 0.198 seconde l’ORECA 07 #20 de High Class Racing (Anders Fjordbach) et de 0.248 seconde l’ORECA 07 #22 de United Autosports (Felipe Albuquerque). A notre que les dix premières LMP2 se tiennent en moins d’une seconde.

La Ligier JS P320 #8 de David Droux a fait le meilleur temps en LMP3 devant une autre Ligier, la #2 de United Autosports, et la Duqueine M30 – D08 #7 de Nielsen Racing. Une Ferrari 488 GTE s’est installée en tête de la hiérarchie GTE grâce à la #55 de Spirit of Race (Matthew Griffin) devant une Porsche 911 RSR, la #93 de Proton Competition (Michael Fassbender), et une autre Ferrari, la #60 d’Iron Lynx (Andrea Piccini).

Les chronos de la matinée sont ICI.

On a remis cela dans l’après midi et, cette fois-ci, c’est le rapide hollandais, Nyck de Vries qui a signé le meilleur temps en 1:34.956 sur l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing. Il devance de plus de cinq dixièmes la meilleure des ORECA 07 United Autosports, la #32 de Will Owen, et de près d’une seconde l’ORECA 07 #27 de DragonSpeed. Les écarts sont plus importants que ceux du matin !

Wayne Boyd a établi le temps de référence en LMP3 (Ligier JS P320 #2 de United Autosports) devant Niko Kairi (Ligier JS P320 #11 EuroInternational) et Malthe Jakobsen (Ligier JS P320 #15 RLR MSport).

Andrea Piccini, sur ses terres, a été le plus rapide des GTE (Ferrari 488 GTE #60 Iron Lynx). Il précède deux Porsche 911 RSR Proton Competition : la #93 de Richard Lietz et la #77 de Alessio Picariello.

Les temps de l’après-midi sont ICI.