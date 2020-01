ELMS : Malthe Jakobsen rejoint RLR MSport en LMP3

RLR MSport a signé le champion danois de Formule 4 2019, Malthe Jakobsen, pour rouler en LMP3 en European Le Mans Series 2020.

L’adolescent de 16 ans, originaire du Danemark, a remporté des titres de champion dès ses début en karting en 2013. Après avoir empoché celui de “OK Junior” en 2017, Malthe Jakobsen a effectué une transition en douceur vers la monoplace. Au cours de sa première campagne en F4, le jeune homme originaire de Sennel est monté sur le podium à six reprises et a signé une pole position avant d’être sacré meilleur Rookie. Il a poursuivi sur sa lancée en terminant l’année 2019 en tant que champion F4 du Danemark.

Il a ensuite essayé la Ligier JSP3 de l’équipe RLR MSport à Donington Park et ce test a incité Malthe Jakobsen à changer de cap et d’opter pour la LMP3 dans le cadre des European Le Mans Series 2020. Le jeune Danois a bouclé plus de 80 tours du circuit britannique, impressionnant les membres de RLR MSport par sa vitesse et sa constance lors d’une journée humide et froide de décembre.

“Il y a une grande différence avec la Formule 4, notamment en raison des nombreux appuis, et vous pouvez sentir que c’est une vraie voiture de course”, a déclaré Jakobsen. “Je me suis rapidement senti à l’aise dans, la voiture, l’équipe RLR MSport était heureuse de mes efforts. Même si je n’avais jamais pensé à faire de la course de longue distance auparavant, c’est soudain devenu une opportunité intéressante pour moi. C’est un grand pas en avant, non seulement de courir pour un titre européen, mais aussi de passer de courses de sprint à des épreuves d’endurance. Je pense que le moment est bien choisi par rapport à mon objectif de devenir pilote professionnel. “

Photos RLR MSport