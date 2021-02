Dubai, H+1 : G-Drive Racing aux commandes

Après une heure de course, les deux Aurus 01/G-Drive Racing mènent les 4 Heures de Dubai (course 1). René Binder devance John Falb d’un tour. La troisième place est occupée par Simon Trummer sur l’Oreca 07/Phoenix Racing. Jota (Gelael), Eurointernational (Corbett) et Era Motorsport (Merriman) suivent au classement.

Le fait de course le plus important concerne un accrochage entre Sean Gelael (Jota) et Simon Trummer (Phoenix Racing) après 25 minutes de course. Le pilote indonésien a harponné l’Autrichien, les deux LMP2 partant en tête-à-queue. Les deux ont pu repartir pour rentrer au stand dans la foulée, chacun devant changer le bloc arrière. Sean Gelael a été pénalisé d’un drive through pour le contact. Un peu plus tard, le pilote de la #38 s’est offert un tête-à-queue. Racing Team India est derrière les deux LMP3 de tête.

United Autosports devance la concurrence en LMP3, la #23 de Penttinen devant la #3 de Bentley. ARC Bratislava a connu une entame de course compliquée avec un long arrêt puis une pénalité pour départ anticipé. La Duqueine D08/DKR Engineering a vite été rentrée dans son stand de longues minutes avant de reprendre la piste. La Ligier JS P320 /United Autosports #2 a été retardée dès le départ par une crevaison.

En GT, les équipes n’ont pas toutes opté pour la même stratégie. Certaines ont misé sur le pilote professionnel au départ, d’autres sur le gentleman. Julien Andlauer a connu une première heure tranquille sur la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing. Le Français s’est même permis le luxe de pointer dans le top 10 au général en début de course. L’Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 de Maxime Martin occupe la 2e place devant la Porsche 911 GT3 R/Precote Herberth Motorsport de Ralf Bohn.

Le classement à H+1 est ici