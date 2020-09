DTM Nürburgring : Audi, vidi, vici (air connu)

L’air est en effet bien connu cette saison, Audi ayant obtenu ce week-end sur le Nürburgring ses dixième et onzième victoires de la saison en douze courses, n’ayant concédé qu’une défaite à la BMW RMR de Lucas Auer à Assen dans des circonstances particulières.

Audi s’est d’ailleurs assuré d’ores et déjà du titre constructeurs -le dernier selon la réglementation actuelle, les RS 5 DTM et les M4 DTM laissant la place aux GT3 l’an prochain- avec 872 points contre 356 à BMW, score qui reflète bien la supériorité d’Ingolstadt cette saison.

Course 1

Qualifications

On prend les mêmes et on recommence…Les trois ténors actuels de la saison, René Rast, champion DTM sortant (Audi RS 5 DTM Rosberg #33), Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #4 et Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51) se sont disputé la pole position et c’est Rast qui est sorti vainqueur de cette bataille en 1.19.472, pas très loin devant ses deux rivaux, obtenant ainsi sa première pole de la saison. Fijns est deuxième en 1.19.607 et Müller troisième en 1.19.685.

Belle prestation de Philipp Eng (BMW M4 DTM RBM #25) qui s’est placé en deuxième ligne avec un chrono de 1.19.705. Loïc Duval est 13ème avec l’Audi Phoenix #28 en 1.20.061.

Course

Comme d’habitude, Frijns prend un départ canon et prend le meilleur sur Rast. Müller tente la même manœuvre mais il échoue, se faisant même prendre la troisième place par la BMW de Eng.

Restart after a safety car, 4 Robin Frijns (NED, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM), 33 René Rast (GER, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM), 11 Marco Wittmann (GER, BMW Team RMG, BMW M4 DTM), 51 Nico Müller (SUI, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint;

Dans le peloton, les contacts sont nombreux et le safety car intervient pour permettre aux commissaires d’évacuer les débris jonchant la piste. Avant cette intervention, tous les pilotes avaient respecté leur pitstop obligatoire.

4 Robin Frijns (NED, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Au restart, Frijns est toujours leader devant Rast et Eng. Par contre, Nico Müller part en tête-à-queue après un contact avec Jamie Green (Audi Rosberg #53) et chute à l’arrière du peloton. Il rentre au stand pour un changement de pneus. Loïc Duval sort de la piste dans la bac à gravier, provoquant une deuxième entrée en piste du safety car. Le Français réussit cependant à reprendre la piste.

Au restart, Wittmann (BMW RMG #11) passe à l’attaque et passe Rast par l’extérieur. Plus loin, Fabio Scherer (Audi WRT #13), Lucas Auer (BMW RMR #22) et Loïc Duval entrent en collision, ce qui induit un troisième safety car.

33 René Rast (GER, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM), 25 Philipp Eng (AUT, BMW Team RBM, BMW M4 DTM), 51 Nico Müller (SUI, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Au restart, Rast reprend le meilleur sur Marco Wittmann et assure le doublé à Audi. En fin de course, Rast tente de revenir sur Robin Frijns mais celui-ci conserve une demi-seconde d’avance sous le drapeau à damier, Wittmann complétant le tiercé de tête.

11 Marco Wittmann (GER, BMW Team RMG, BMW M4 DTM), 27 Jonathan Aberdein (RSA, BMW Team RMR, BMW M4 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Course 2

Qualifications

Après le triplé de la veille dans les qualifications, les Audi ont encore fait mieux, avec cette fois un quadruplé. Robin Frijns a ajouté une nouvelle pole dans sa besace à bord de la RS 5 DTM Abt Sportsline #4 en 1.19.117. La surprise est venue de Ferdinand Habsburg (Audi WRT #62) qui s’est hissé en première ligne aux côtés du Néerlandais à qui il a concédé deux dixièmes de seconde pile. Les duettistes Nico Müller et René Rast composent la deuxième ligne, avec le troisième chrono pour le Suisse (Audi Abt Sportsline #51) et le quatrième pour l’Allemand (Audi Rosberg #33). La troisième ligne est toute BMW, avec Marco Wittmann (BMW M4 DTM RMG #11) et Sheldon van der Linde (BMW RBM #31). Robert Kubica (BMW ART Grand Prix #8) a fait ses meilleures qualifs de l’année avec le septième chrono, tandis que Loïc Duval (Audi Phoenix #28) s’est contenté du quatorzième temps.

Course

Après son tête-à-queue de la veille, Nico Müller était revanchard et il l’a prouvé aujourd’hui, remportant un nouveau succès, Audi, qui avait laissé une petite place sur le podium à la BMW de Wittmann, a cette fois assuré le triplé.

51 Nico Müller (SUI, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Au départ, Frijns gardait la première place alors que Müller était déjà l’attaque, d épassant rapidement l’Audi WRT de Habsburg et mettant Frijns sous pression. Au septième tour, il débordait le Néerlandais et prenait la tête de la course. Les positions ne changeaient pas en tête de la course, alors que Rast, désormais troisième, n’était aucunement en mesure de menacer les deux Audi Abt Sportsline.

4 Robin Frijns (NED, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM), 33 René Rast (GER, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS 5 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Rast devait se contenter de la dernière place sur le podium alors que Müller avait contrôlé la course, remportant sa cinquième victoire en douze courses cette saison, Frijns terminant à 11 seconds du Suisse et Rast à une vingtaine de secondes.

51 Nico Müller (SUI, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS 5 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Pour les places d’honneur, les pilotes BMW se livrèrent un beau duel dont sortit vainqueur Sheldon van der Linde (M4 DTM RBM #31) aux dépens de Marco Wittmann (M4 DTM #11).

31 Sheldon van der Linde (RSA, BMW Team RBM, BMW M4 DTM), 8 Robert Kubica (POL, ART Grand Prix, BMW M4 DTM), 16 Timo Glock (GER, BMW Team RMG, BMW M4 DTM), 2020 DTM Nürburgring Sprint; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Parti en première ligne, Ferdinand Habsburg a été moins heureux en course mais termine cependant à une très honorable sixième place. Robert Kubica, qui a pointé un temps en sixième position, a malheureusement dû abandonner sur bris de boîte de vitesses.

Au classement pilotes, même si sur l’ensemble du week-end Frijns a grignoté un peu de son retard, Müller reste leader avec 242 points, contre 224 à Frijns et 195 à Rast. Le mieux placé des pilotes BMW est van der Linde, quatrième avec 88 points, devant Loïc Duval (Audi Phoenix #28) et Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99), tous deux avec 87 points.