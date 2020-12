Doug Fehan quitte Corvette Racing

Il y a du remaniement chez Corvette Racing car Doug Fehan quitte son poste de directeur du programme Corvette en fin d’année. L’emblématique patron de Corvette Racing a débuté sa relation avec General Motors en 1998 avant d’être nommé directeur du programme en 1996. Doug Fehan et Chevrolet Motorsports ont travaillé durant plus de deux ans sur le développement de la Corvette C5-R qui a débuté sa carrière aux 24 Heures de Daytona 1999. Par la suite, Doug Fehan a travaillé sur les programmes C6.R, C7.R et C8.R.

En 22 saisons, Corvette Racing a remporté 14 championnats Equipes et 13 titres Pilotes pour un total de 113 victoires. Sur les 238 courses disputées, Corvette Racing a terminé à 63 reprises sur la plus haute marche du podium ou à la deuxième place.

« Les contributions de Doug Fehan envers Corvette Racing vont bien au-delà des succès sans précédent sur la piste », a déclaré Jim Campbell, vice-président de Chevrolet, Performance et Motorsports. « Il a développé des relations solides entre Corvette Racing et les équipes d’ingénierie, de conception, de groupe motopropulseur et de marketing. Sa passion et son enthousiasme ont créé une connexion incroyable avec les fans du monde entier. » Doug Fehan a été récompensé en 2014 par l’ACO avec le trophée Spirit of Le Mans.

La dernière course de Doug Fehan à la tête du programme reste les 12 Heures de Sebring. Le nom de son remplaçant sera annoncé ultérieurement.