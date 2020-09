Dirk Müller : “Nous avons gagné Le Mans en équipe”

Avec huit participations aux 24 Heures en GT de 1999 à 2019, Dirk Müller a vu l’arrivée à sept reprises, mais par deux fois la voiture qu’il pilotait a été disqualifiée pour un problème de réservoir. Pour le pilote allemand né à Burbach, les 24 Heures de Daytona 1998 lui ont permis de se faire un nom en terminant 2e de l’épreuve (1er en GT1) sur une Porsche 911 GT1. Cette même année, il décroche la couronne en Porsche Carrera Cup Deutschland. Proche de la marque allemande, Porsche le fait débuter au Mans en 1999 sur une 911 GT3-R/Champion Racing en compagnie d’un certain Bob Wollek (le troisième pilote est Bernd Maylander).

« Le Mans est la course la plus importante, la plus grande et la plus difficile au monde et j’en ai toujours rêvé quand j’étais enfant », a déclaré Dirk Müller à Endurance-Info. Durant deux éditions, Dirk Müller partage son volant avec Bob Wollek. Deuxième en GT en 1999, il roule pour pour Dick Barbour Racing en 2000 sur une 911 GT3-R avec Lucas Luhr en troisième pilote.

« Je me souviens de chaque tour de mes débuts, ce fut un réel plaisir de rouler en Junior Porsche aux côtés de Bob Wollek », se souvient Dirk Müller. « J’ai vraiment été honoré et j’ai beaucoup appris de lui. Nous avons gagné la course, mais malheureusement en raison d’un problème technique, nous avons perdu la victoire un jour plus tard. »

Il faudra attendre dix ans pour revoir Dirk Müller en terre sarthoise, cette fois en tant que pilote officiel BMW. « Maintenant, avec du recul, je ne comprends pas comment j’ai réussi cela », sourit l’Allemand. « En fait, c’est très simple. Mon engagement avec BMW ne me permettait pas de piloter autre chose et le constructeur n’avait pas de voitures pour courir au Mans à cette époque. » De 2000 à 2010, Dirk Müller a beaucoup roulé en Tourisme pour le compte de BMW, sans oublier un titre GT en ALMS et une victoire aux 24 Heures du Nürburgring. Il en profite pour piloter une Ferrari 430 GT en FIA GT (AF Corse) et en ALMS. Il faut attendre 2009 pour qu’il retrouve BMW via le programme Rahal Letterman Racing en ALMS, ce qui lui permet de rouler au Mans sur une M3 GT2 officielle en 2010. Sa course se solda par un abandon avant de monter sur la dernière marche du podium l’année suivante.

24H du Mans 2010 : Müller/Priaulx/Werner

Le programme Ford GT aux Etats-Unis avec Ford Chip Ganassi lui permet de cumuler IMSA et Le Mans. L’édition 2016 des 24 Heures du Mans lui offre la victoire en GTE-Pro avec Sébastien Bourdais et Joey Hand : « Cette victoire en 2016 sur notre Ford GT #68 reste définitivement mon meilleur souvenir avec toutes les émotions folles dans le tour de décélération. Cela restera pour toujours ! Et cette vue depuis le podium, c’était incroyable ! Cette semaine était très spéciale. Nous avions tellement de pression. Tout le monde avait de grandes attentes, 50 ans après la victoire de Ford avec la GT40. J’ai eu de la chance de décrocher la pole dans le dernier tour de nuit des qualifications du mercredi. J’ai pris le départ dans des conditions pluvieuses, ce qui n’était pas simple. Joey, Sébastien et toute l’équipe ont fait un excellent travail et je suis très fier de faire partie de cette famille. Nous avons gagné les 24 Heures du Mans en équipe ! »

C’est maintenant pour Mercedes-AMG qu’on retrouve Dirk Müller avec le développement de l’AMG-One. Un nouveau rôle pour lui : « Je suis très heureux que Larry Holt de Multimatic m’ait pris sous son aile pour s’occuper de moi. Je suis vraiment fier de courir pour Mercedes-AMG et je tiens à les remercier pour leur confiance. »

Photo : Mercedes-AMG

Si Dirk Müller ne roulera pas au Mans cette année, il sera bien au départ des 24 Heures du Nürburgring une semaine plus tard au volant d’une Mercedes-AMG GT3/Haupt Racing Team en compagnie de Maro Engel, Dominik Baumann et Patrick Assenheimer : « Manquer Le Mans cette année va être difficile à vivre et j’espère bien que cela ne se reproduira pas. Je vais disputer les 24 Heures du Nürburgring dans une AMG GT3. On ne peut pas vraiment comparer les deux courses, elles sont très différentes. Ce qui est identique par contre, c’est que les deux sont très difficiles à gagner au général dans les différentes catégories. »