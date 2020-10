Dino Lunardi : “Des trucs comme cela, j’en veux tous les week-ends !”

Dino Lunardi a vécu un week-end un peu particulier à Monza. Alors qu’il devait, comme d’habitude, disputer la Michelin Le Mans Cup avec Motorsport98 (Ligier JS P320 avec Eric De Doncker), il a été appelé à la dernière minute par Inter Europol International pour remplacer Nigel Moore sur la Ligier JS P320 #13 engagée en ELMS. Bien lui en a pris puisqu’avec Martin Hippe, les deux hommes ont remporté les 4 Heures de Monza en catégorie LMP3. La première victoire de la saison pour le team polonais.

Comment votre arrivée chez Inter Europol Competition s’est-elle faite ?

« Jeudi soir, vers 22 heures, j’ai quitté le circuit avec Eric De Doncker. Le team manager d’Inter Europol, Sascha Fassbender, m’a appelé, me demandant si j’étais à Monza et si j’étais dispo pour faire la course ELMS. J’ai demandé à Erik, car j’ai un contrat avec lui, qui m’a immédiatement donné l’autorisation. Le vendredi matin, 8 heures, j’étais dans le stand pour faire mon baquet afin d’être prêt à disputer les essais libres 1. »

Comment était la voiture ?

« Les balances des autos ne sont pas les mêmes entre Motorsport98 et Inter Europol car ce sont des philosophies de set-up complètement différentes. C’est assez difficile de monter dans l’une puis dans l’autre car les réactions ne sont pas les mêmes. Je pense qu’ils étaient un peu perdus, comme nous l’avons aussi été chez Motorsport98, en set-up aéro. C’était une auto très réactive sur les freins. Nous avons bien travaillé sur les autos, notamment chez Inter Europol, et nous nous sommes focalisés sur la constance. »

Avez-vous réussi à rapprocher les deux set-ups ?

« Non ! C’est aussi de la déontologie. Il y a d’un côté le set-up de Motorsport98 et de l’autre celui d’Inter Europol et, en plus, ce serait assez arrogant d’arriver en ELMS en disant virez-moi tout ça ! Ce sont deux choses complètement différentes et, au final, le niveau de performance en soi était bon. Les temps faits avec la Ligier d’Inter Europol étaient sensiblement identiques voire un peu plus vite que ceux de Motorsport98. Chacun a sa solution, sa vérité et c’est à nous, pilote, de nous habituer à cela. »

Connaissiez-vous l’équipe Inter Europol Competition avant ?

« J’ai connu Sascha (Fassbender, le team manager, ndlr) lorsqu’il était chef mécano sur ma voiture en 2009 à l’époque des Ford GT Matech. Je continuais à le croiser sur les circuits et, l’an dernier, j’avais fait une pige chez eux lors de la manche d’ouverture en ELMS. Une place était dispo et j’avais eu l’opportunité de le faire. Cette course de Monza est une belle surprise, je suis catapulté comme cela et on me dit de monter dans l’auto. Qu’est ce qu’il s’est passé avec Nigel Moore ? Je n’en sais rien, je n‘ai pas voulu rentrer dans cette polémique là car ce n’est pas mon job. Moi je pilote, j’amène mon expérience, ma pointe de vitesse, j’essaie de développer la voiture. C’est dans cela que je m’éclate le plus !»

Et la course…

« Les conditions de piste étaient complètement différentes de celles du samedi. Ce fut compliqué car j’étais complètement « aveugle » pendant tout mon relais, d’ailleurs, car j’ai eu un problème de radio. J’ai essayé de gérer mes pneus car ils se dégradaient vite. J’ai gardé le rythme, fait du mieux possible. La chance est que Martin (Hippe) est hyper rapide en tant que pilote Bronze. Il a fait un super double relais dans des conditions piégeuses. L’équipe a fait un excellent travail en termes de stratégie, je les félicite et les remercie pour leur confiance. Ils m’ont mis dans la voiture au bon moment et j’ai fait ce que j’avais à faire.»

Comment avez-vous pu gérer les deux championnats avec les libres, les qualifs, des courses de durée différente ?

« Ce fut difficile d’avoir un double programme sur le même week-end, j’ai donc eu des journées chargées. Entre le debriefing de l’un, le briefing de l’autre, avec des paddocks assez éloignés entre celui de l’ELMS et de la Michelin Le Mans Cup. La plupart des pilotes qui font les deux séries, ils sont dans la même équipe. Là, c’était complètement différent du point de vue philosophie d’autos, de distance et d’organisation. Mais je ne vais pas me plaindre, des trucs comme cela j’en veux tous les week-ends (rire), je m’éclate !»

Vous verra-t-on à nouveau chez Inter Europol Competition à Portimão ?

« Peut-être, je ne sais pas. Je ne pense pas avoir fait de faute, je pense avoir donné mon maximum. Après, ils ont leur propre problématique interne que je ne connais pas. Bien évidemment, je serais ravi de continuer l’aventure. Si je peux en plus contribuer à leur faire avoir le titre, ce serait tout bénéfice ! »