Dans la famille Taylor, les parents et les deux fils…

On ne sait pas quels vont être les cadeaux dans la famille Taylor à Noël, mais il y a déjà plusieurs titres à fêter : la couronne DPi pour Ricky, GTLM pour Jordan et le titre Michelin Endurance Cup pour Wayne Taylor Racing. Il y a fort à parier que les discussions tourneront au tour du racing à Orlando dans l’attente de la reprise des hostilités à Daytona fin janvier.

Il y a trois ans, Wayne Taylor Racing raflait les 24 Heures de Daytona avec Ricky et Jordan dans la même voiture. De quoi ravir le paternel : « 2017 a été la première année du programme Cadillac. Ricky, Jordan, Jeff Gordon et Max Angelelli ont piloté pour moi et nous avons remporté les 24 Heures de Daytona, cinq courses et le championnat, ce qui était selon moi très difficile à faire. En regardant cela sur la saison dernière, et en y réfléchissant, je pense que cette année est certainement supérieure à tout parce que chacun de nous a fait quelque chose individuellement. »

Il n’est pas rare que Wayne Taylor regarde la télémétrie des voitures pilotées par ses fistons en direct live. « Je suis juste vraiment excité, vraiment heureux de l’année et je ne peux pas en dire assez sur eux », sourit Wayne Taylor. « J’essaie de ne pas en dire beaucoup à leur sujet parce que je ne veux pas être ‘un de ces pères’, mais je reste toujours un père. »

Ricky Taylor pilotait cette année une des deux Acura ARX-05 DPi/Acura Team Penske avec, à la clé, le titre décroché en compagnie de Helio Castroneves. « Je ne sais pas s’il a des ennuis avec son équipe quand il est sur la tribune de chronométrage, mais je sais qu’il me surveille toujours ainsi que Jordan et c’est agréable de savoir qu’il a toujours un œil sur nous » a déclaré Ricky Taylor, le plus âgé des deux frères. « Il n’arrête pas d’être notre père parce qu’on a quitté l’équipe. C’est bien de savoir qu’il est là sur la piste et qu’il a un œil sur nous. Dans le même temps, il veut aussi nous battre. Nous voulons tous nous battre les uns les autres, mais nous nous soutenons. »

Detroit – 2014

« Avant mes 10 ans, je voulais être ouvrier du bâtiment », se souvient Jordan. « J’aimais construire des choses et travailler sur celles-ci. Une fois que mon père a cessé de piloter à plein temps, que nous avons débuté en karting et qu’il pouvait nous apprendre, c’est là que nous sommes tombés amoureux du pilotage. Pour résumer, c’est tout ce que nous voulions faire et c’est là que tout l’accent a été mis. »

Shelley Taylor, la mère de Jordan et Ricky, fait partie intégrante de la dynastie Taylor sur les circuits. « Je pense qu’elle est la partie la plus importante de la famille » souligne Ricky. « Je pense que bien que nous soyons concentrés dans notre petit monde de voitures de course, que nous pensons être la seule chose importante et que nous sommes un peu stressés et inquiets, elle fait un très bon travail pour rester calme. Plus que des conseils généraux, elle met en quelque sorte les choses en perspective. Elle ne se laisse pas prendre dans les petits détails et peut les regarder du point de vue d’une mère pour voir ce qui est important. Pour moi, c’est la perspective et la constance qu’elle nous apporte. Nous avons tellement de chance d’avoir grandi dans une famille où nous partageons tous une passion. Je me sens vraiment chanceux de cela. »

Comment parler de la famille Taylor sans évoquer Rodney Sandstrom, le personnage joué par Jordan Taylor sur les réseaux sociaux. Jeff Gordon, l’ancien pilote NASCAR, qui était de l’aventure à Daytona en 2017, s’en amuse : « Je n’ai jamais été invité à devenir Jordan, le pilote de la voiture de course. Il ne m’a pas dupé avec ça. J’ai adoré la façon dont il a pris ce personnage et comment il s’en est amusé. Je pense que beaucoup de gens sont devenus fans, non seulement de Rodney Sandtrom mais aussi de Jordan. Il y a ce bon équilibre entre s’amuser et sortir, courir à haut niveau, se sentir de la famille Taylor et savoir ce que cette course signifiait pour eux. Pas seulement pour en faire partie, mais pour la gagner. »

En 2021, Wayne Taylor Racing fera rouler une Acura ARX-05 DPi où on retrouvera Ricky. Jordan sera, pour sa part, toujours dans la Corvette C8.R #3 de Corvette Racing.