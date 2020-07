Creventic relance la Coppa Florio à Enna-Pergusa

Creventic va faire revivre la Coppa Florio sur le tracé historique sicilien d’Enna-Pergusa. L’épreuve doit se tenir du 9 au 11 octobre en lieu et place des 12 Heures d’Imola qui ne peuvent plus avoir lieu à cause du bruit. La course comptera pour le championnat 24H Series Europe. Elle sera ouverte aux GT et TCE.

Construit en 1951, le circuit, long de 4950 mètres, encercle le Lac de Pergusa. Cela fait près de dix ans que le tracé sicilien n’a plus accueilli la moindre course internationale. Creventic est le premier promoteur à utiliser le nouveau paddock rénové depuis peu. Le bitume a été refait l’année passée et les stands sont en cours de réfection.

La course aura une durée de 12 heures, les six premières heures de la Coppa Florio se dérouleront le samedi, les six dernières le lendemain. A l’occasion du renouveau de la Coppa Florio, une parade aura lieu sur 15 km depuis le circuit vers la ville d’Enna. Les autos partiront les unes après les autres à une minute d’intervalle.

La Coppa Florio a été disputée en Italie de 1905 à 1929 avec tout de même un départ en 1927 depuis la ville bretonne de Saint-Brieuc. Dans les années 70, l’épreuve a renaît de ses cendres pour être organisée à Enna-Pergusa. John Fitzpatrick, Arturo Merzario, Jochen Mass ou encore Rolf Stommelen ont fait partie des lauréats au volant de prototypes. 2020 marque la 20e édition de l’épreuve.