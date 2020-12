Chip Ganassi : “Nous aimerions retourner au Mans”

Après avoir fait les beaux jours du GRAND-AM en Daytona Prototype, Chip Ganassi Racing s’est occupé du programme de la Ford GT en IMSA et en WEC. La marque à l’ovale a mis un terme à son engagement fin 2019, laissant l’équipe de Chip Ganassi hors du coup en IMSA. 2021 marque le retour de l’emblématique équipe américaine au plus haut niveau avec une Cadillac DPi-V.R pour Renger van der Zande et Kevin Magnussen. Chip Ganassi Racing, ce sont neuf titres en IMSA/GRAND-AM et six succès aux 24 Heures de Daytona, le dernier remontant à 2015 tout juste avant le passage de relais entre le GRAND-AM et l’IMSA.

« Malheureusement, nous n’avons pas pu continuer notre programme IMSA en 2020 », a déclaré Chip Ganassi. « Cependant, nous avons conservé beaucoup d’employés et certaines de ces personnes reviendront sur le programme de voitures de sport. Nous en changerons d’autres de nos programmes IndyCar et NASCAR, sans oublier l’ajout de nouvelles personnes. J’ai toujours eu un faible pour les courses de voitures de sport. J’en ai fait quand j’ai débuté, et j’ai toujours aimé les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et nous courons sur un tas de pistes que nous connaissons, cela aide bien. Et nous avons connu le succès dans cette série au fil des ans. Nous voulons y revenir. Nous sentons que nous avons quelque chose à offrir et nous voulons nous mesurer à des équipes qui sont là tout le temps. Je suis sûr qu’elles veulent se mesurer à nous, donc ça fonctionne bien. »

Ce retour en IMSA se fait via Cadillac, ce qui n’est pas sans réjouir le patron d’équipe : « Cadillac a connu un grand succès en IMSA. C’est donc un honneur d’avoir été choisi pour les représenter en IMSA. Lorsque l’opportunité s’est présentée, nous n’y avons pas pensé trop longtemps avant de dire oui. Je suis vraiment très excité de revenir en IMSA avec un constructeur leader. »

Chip Ganassi fait confiance à différents constructeurs pour ses différents programmes avec Honda en IndyCar et Chevrolet en NASCAR. « C’est bien de s’impliquer en IndyCar, IMSA et NASCAR », précise Chip Ganassi. « Vous avez la possibilité de voir et d’apprendre les meilleures choses dans chaque série, chaque forme de course. Vous prenez cela en considération et intégrez ce que vous faites dans d’autres domaines de l’équipe, et l’organisation se développe pour devenir de plus en plus forte dans les différents processus. Je pense donc que nous avons beaucoup de chance sur ce marché, dans cette économie, de connaître cette petite poussée de croissance. »

Cadillac pourra s’appuyer sur plusieurs équipes en 2021 : Chip Ganassi Racing, Whelen Engineering Racing/Action Express Racing, JDC-Miller Motorsports. Chip Ganassi Racing vise ensuite une arrivée en LMDh : « Nous le reconnaissons, nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Mais, en course, votre attention doit être portée sur ce qui vous attend plutôt que sur ce qui s’est passé avant. Je pense que la technologie hybride en est un exemple. »

Chip Ganassi Racing va s’investir dès 2021 en Extreme E qui mettra aux prises des SUV électriques : « L’Extreme E est une proposition très différente de tout ce que nous avons fait auparavant, mais je pense que c’est dans cette direction que la course automobile va se diriger dans le futur. Quand j’ai débuté notre équipe en 1990, l’un des éléments importants était l’innovation. J’ai toujours été passionné par le fait de repousser les limites autant que possible et l’Extreme E coche cette case pour nous. Chaque fois que vous partez en course, vous voulez affronter les meilleures équipes et les meilleurs constructeurs, dans les meilleures séries, sur les meilleures pistes et dans les meilleurs événements. Je pense que l’IMSA coche également toutes les cases. Je pense aussi que, comme la plupart des gens aux Etats-Unis qui sont dans les courses de voitures de sport, nous pouvons être optimistes sur le fait qu’il y aura une sorte de chemin à l’avenir vers Le Mans. »

Après une victoire et des podiums en GTE Pro aux 24 Heures du Mans, Chip Ganassi vise clairement un retour en terre sarthoise, cette fois pour gagner le général : « Encore une fois, nous avons connu le succès là-bas et nous aimerions y retourner. Evidemment, Le Mans est un événement de classe mondiale et nous aimerions y participer à nouveau. Si cela arrive, tant mieux. Si cela ne se fait pas, tant pis. Nous sommes très heureux de courir en voitures de sport aux Etats-Unis. »