Cetilar Racing veut briller à Daytona avec sa Dallara

Avant de passer à un programme GTE-Am en WEC sur une Ferrari 488 GTE, Cetilar Racing va s’offrir une dernière course avec sa Dallara P217 avec les 24 Heures de Daytona. Roberto Lacorte, patron de l’équipe, Giorgio Sernagiotto, Andrea Belicchi et Antonio Fuoco.

La Dallara P217 fera sa première apparition à Daytona dans sa version LMP2 même si le châssis Cadillac DPi est d’origine Dallara. « Malgré un certain nombre de difficultés rencontrées ces quatre dernières années, en raison d’une voiture qui ne nous a pas permis de nous battre à égalité avec nos plus proches rivaux, notre participation aux 24 Heures de Daytona montre ma manière personnelle d’affronter les courses avec enthousiasme, visant un bon résultat », a déclaré Roberto Lacorte. « Daytona n’est pas un circuit aussi difficile pour la Dallara que ceux du WEC. De plus, nous utiliserons des pneus différents plus adaptés à notre voiture. »

Cetilar Racing a terminé toutes les courses du championnat WEC 2019/2020. Avec 72 points marqués, le team italien a pris la 7e place finale en LMP2.