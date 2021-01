C’est parti pour le 1er Michelin GP e-Funyo

Communiqué de Presse :

Fort de leur partenariat technique débuté il y a plus de dix ans, Funyo Racing et le manufacturier MICHELIN seront désormais associés sur les courses de Simracing. Suite au succès du 1er GP eFunyo lancé en mai dernier, Funyo propose pour l’intersaison les MICHELIN Grand Prix e-FUNYO qui rassembleront lors du 1er trimestre 2021, 33 engagés sur 3 meetings sur les circuits virtuels de Spa, Sebring et Suzuka.

Comme l’an dernier, les pilotes engagés sont principalement des pilotes permanent de la Sprint et de l’Endurance CUP by Funyo auxquels se sont ajoutés de jeunes pousses. Notamment celles issues de la Filière Endurance – Prototype et GT de JB Bouvet.

Filière qui sera d’ailleurs présente en Sprint CUP Funyo dès la saison 2021. Sacha Lehmann sera l’un des favoris, mais Mathis Poulet, Ewen Hachez, Mathieu Martins ou encore Karen Gaillard (victorieuse du volant 2021 de la Filière Endurance sur Funyo) seront à la manœuvre.

D’autres pilotes feront leur entrée en eFunyo afin de se préparer à la saison à venir comme, Bastien Gouret, Yohann Houllier, Louis Bourgoin, Etienne Soler, Pierre Laury ou encore Ethan Bernard nouveau membre de la famille Funyo.

Du côté des pilotes Funyo présents en courses réelles, nous comptons de nombreux amateurs de courses virtuelles comme Kevin Barthes, Sosthène Rousseau, David Braunstein, Jordan Meyer, Etienne Champetier ou encore Nicolas Joulain, Alexandre Barbiat, Frank Lefèvre et Hugo Fleury qui viendront défendre le territoire de la « famille Funyo » !

Le vainqueur 2020 du Grand Prix E-Funyo, Christopher Cappello (GT4) remettra fièrement son titre en jeu.

Autre bonne surprise le Champion de la Sprint CUP by Funyo 2020, Marc-Antoine Dannielou viendra se frotter pour la 1ère fois aux gamers.

Nous aurons également le plaisir d’accueillir le pilote officiel du Safety Car SRO, le palois Jérôme Do Vale.

Tout comme en 2020, un pilote PRO sera l’invité et le parrain sur chacune des 3 épreuves. Plusieurs noms circulent déjà dans le paddock virtuel, comme Léo Roussel (Champion ELMS) pour cette première manche à Spa-Francorchamps.

Sagcom l’organisateur des compétitions Funyo a mis les petits plats dans les grands, avec le soutien technique de deux grands spécialistes du monde du Sim avec la société THE CUBE dirigée par François Charneau pour la partie sportive et technique. Du côté média, la société BENJ X Motors de Benjamin Duchêne qui commenteront les 3 courses retransmises sur Youtube et Facebook en compagnie du speaker officiel Funyo, Alexandre Longeau.

Romain Angebeau (Dirigeant – Funyo Racing) :

« L’année 2021 commence fort pour Funyo Racing et Sagcom puisque nous venons de déménager ensemble dans de nouveaux locaux à Allonnes grâce au soutien de le Mans Développement. De plus nous sommes très fiers de ce nouveau partenariat avec Michelin sur le Sim-racing qui vient en complément de notre partenariat sur les circuits. Pour développer toujours plus le lien entre le virtuel et le réel. Les gagnants des MICHELIN Grand Prix e-FUNYO remporteront d’ailleurs des remises sur le prix de l’achat de pneumatiques de course ou de route. Une démarche dans l’esprit des valeurs de Funyo « Prix, Plaisir, Performance ».

Julien VIAL (Directeur compétition Client Europe – Michelin Motorsport)

« Nous sommes très heureux de continuer notre partenariat avec Funyo Racing et ravis de cette nouvelle initiative qui élargit la communauté du constructeur fraichement installé au Mans. L’idée de confronter des pilotes virtuels à de vrais pilotes nous semble très intéressante. Nous sommes persuadés que cette course virtuelle va être aussi animé que les courses que nous avons l’habitude de voir en Sprint ou Endurance. Que le meilleur gagne ! »