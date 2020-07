Carlos Tavares : “Le projet Endurance de Peugeot n’a pas pris de retard !”

Carlos Tavares, le PDG du groupe automobile PSA a piloté il y a quelques jours le prototype à hydrogène LMPH2G développé par Mission H24. Cet essai d’une dizaine de tours s’est déroulé vendredi après midi sur la nouvelle piste « autoroute » de l'UTAC Ceram à Montlhéry. Endurance-Info était convié à ce roulage. A l'issue de l'essai, Carlos Tavares est revenu avec nous dans un long entretien sur LMPH2G et le futur de Peugeot en Endurance.

Avant même de prendre le volant, Carlos Tavares a tenu à préciser : « C'est 100 % personnel, 100 % sport et 100 % passion ! ». Il n’avait donc pas endossé le costume du patron de l’un des plus grands groupes mondiaux automobile en cette fin de semaine. Cependant, on sait qu'il suit avec attention le projet depuis troi...